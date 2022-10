1ª Feira de Empregabilidade da UCB ofertará mais de 1000 vagas de estágio

A entrada é gratuita. Para algumas atividades, é necessário inscrição prévia

Por Amanda Karolyne

Para fazer uma ponte entre as empresas e estudantes do ensino médio, universitários e a comunidade local, a Universidade Católica de Brasília (UCB) promove no dia 25 de outubro, das 9h às 21h, a 1ª Feira de Empregabilidade. O evento vai contar com estandes de empresas parceiras, e a oferta de cerca de mil vagas de estágio, a feira traz também, palestras e workshops que vão apresentar as principais competências e habilidades exigidas atualmente pelo mercado de trabalho. A entrada é gratuita. Para algumas atividades, é necessário inscrição prévia.

A ação é promovida pelo setor UCB Integra, responsável por trazer oportunidades e ações para favorecer a empregabilidade dos estudantes e também fomentar uma rede de relacionamento por meio de parcerias com empresas e agentes de integração na oferta de estágios não obrigatórios. De acordo com a gestora Andrea Garzesi, nesse sentido, esse setor oportuniza o espaço de aprendizagem para os estudantes, para potencializar sempre o desenvolvimento da carreira profissional deles. “Estimulando e promovendo a empregabilidade. Então, com o objetivo de favorecer a empregabilidade dos estudantes, nós organizamos essa primeira feira, que é um evento destinado às principais habilidades e competências que o mercado de trabalho tem solicitado”, afirma.

A Feira vai oferecer palestras, mesas redondas, workshops, com temas relacionados à trabalhabilidade. Andrea conta que a palestra de abertura vai falar sobre inovação no mercado de trabalho, com Adriana Costa, Henrique César Ferreira e Mauricio Beccker, profissionais que trabalham diretamente com desenvolvimento humano, organizacional e inovação. “A gente vai trazer a discussão sobre o metaverso, com head de inovação Maurício Beccker. E ainda, sobre como se preparar para uma entrevista de emprego, como abordar questões de startup, uma nova forma de negócio, e sobre o empreendedorismo social também”, cita. Durante todo o dia, vão ter estandes com empresas oferecendo para os estudantes e a comunidade, várias oportunidades. “Vale ressaltar que o evento não é só para os estudantes da universidade, vai ser aberto ao público também. Para que a gente possa estar proporcionando essas conexões entre a comunidade e estudantes com as empresas que vão estar aqui durante o dia, ofertando vagas de estágio e emprego”, destaca. Segundo Andrea, a Universidade tem uma estimativa de oferecer para o dia 25, cerca de mil vagas com oportunidades para que as pessoas possam se candidatar para os processos de seleção.

O público interessado pode ver a programação no Instagram da Católica. O evento não precisa de inscrição para participar. As únicas atividades que demandam inscrição, são os workshops oferecidos no período da tarde, já para as palestras e mesas redondas, o interessado não precisa estar inscrito. Para participar dos estandes também não precisa de inscrição, basta visitar os estandes que melhor tem a ver com a área de interesse da pessoa, e se candidatar para a vaga. Andrea explica que não precisa levar currículo, porque a primeiro momento, as empresas irão fazer cadastros na plataforma de carreira, para as pessoas que tem interesse em concorrer àquela vaga. “E depois, é que as outras etapas do processo dão continuidade. Como currículo e agendamento das entrevistas dinamicas”.

A capacitação e inclusão de jovens no mercado de trabalho, tem o apoio e parceria das empresas que estarão presentes com um estande, tais como: o CIEE, NUBE e CESAM-DF, e também das empresas parceiras como a Consultoria SPOT, Embaixada dos Estados Unidos, Espaço 365 Coworking, Evolução Auditoria, Hospital Santa Marta, Laboratório Sabin, Sam´s Club/Carrefour e Santander, que estarão em funcionamento das 9h às 19h na Praça de Convivência da UCB. As vagas de estágio são para alunos do ensino médio, dentro do programa Jovem Aprendiz, e superior.

Para fechar o evento, a Feira conta com um relato de experiência da Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, trazendo a temática: Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade no Mercado de Trabalho. Para Andrea, a Universidade tem como um dos pilares, dar o auxílio para o estudante na transição da universidade para o mercado de trabalho. “Os conhecimentos que adquire aqui, auxiliam que ele possa ter uma vivência prática. O que nós queremos é contribuir para esse desenvolvimento profissional e que ele seja integrado às melhores oportunidades de ingresso no mundo do trabalho, para que o aluno desenvolva essa competência e habilidade técnica, com compromisso social e atuação ética”, finaliza.

Serviço

1ª Feira de Empregabilidade da UCB

Quando: dia 25 de outubro (terça-feira) das 9h às 21h

Onde: Universidade Católica de Brasília – Campus Taguatinga

Endereço: QS 07 – Lote 01 – EPCT – Taguatinga, Brasília/DF

Entrada gratuita