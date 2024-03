1,5 mil casas do Grande Colorado são regularizadas

O Governo do Distrito Federal (GDF) aprovou dois projetos urbanísticos de regularização no Setor Habitacional Grande Colorado, em Sobradinho II, para as áreas Vivendas Colorado e Jardim Europa, beneficiando cerca de 1.512 moradores.

Os decretos nº 45.638 e nº 45.639 foram assinados pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e publicados na edição desta quarta-feira (27) do Diário Oficial do DF (DODF).

O Vivendas Colorado engloba um espaço de 36,64 hectares, o equivalente a mais de 36 campos de futebol, com 216 lotes de uso residencial e 713 moradores. Já o Jardim Europa tem 799 habitantes, para os quais foram criados 193 lotes de uso residencial, comercial, para prestação de serviços, industrial e institucional, em uma área de 11,67 hectares.

Nos locais em questão, foram realizados todos os estudos urbanísticos, ambientais, viários e consultas às concessionárias de serviços públicos. Ambos são classificados pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) como Áreas de Regularização de Interesse Específico (Arine).

A partir de agora, o Governo do Distrito Federal faz o acompanhamento das implantações da infraestrutura como, por exemplo, rede elétrica e saneamento básico. A partir da publicação dos decretos, os empreendedores têm o prazo de 180 dias para darem entrada nos procedimentos necessários ao registro do parcelamento em cartório.

As informações são da Agência Brasília