Acontecerá nesta sexta-feira (29), no Morro da Capelinha, em Planaltina, a tradicional Via Sacra. Quem for prestigiar o evento, poderá contar com o fornecimento de água potável no local pela Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb).

Segundo a companhia, serão disponibilizados 26 mil litros de água para garantir a hidratação de cerca de 150 mil pessoas, número esperado para o evento.

A estrutura da companhia no Morro da Capelinha terá vários pontos de distribuição em todo o percurso do espetáculo, desde o acesso ao local, pela DF-230, passando pelo portal de entrada até o último ato. No total, serão utilizadas cinco unidades móveis, sendo dois caminhões com caixas d’água de cinco mil litros cada e três veículos de menor porte, com caixas d’água de 500 litros cada. Um caminhão-pipa com 10 mil litros ficará no local para reabastecer as caixas d’água.

Ao longo do trajeto serão instalados três pontos fixos, cada um deles com uma caixa d’água de 500 litros para apoio aos atores e integrantes da produção do evento. As tendas destinadas para atendimento das equipes de profissionais de saúde também contarão com mais dois pontos fixos. A companhia fará o abastecimento das baias de hidratação destinadas aos cavalos utilizados em cena.

As equipes em serviço do Governo do Distrito Federal (GDF) terão o atendimento de unidades móveis dispostas em pontos estratégicos. Para reforço da hidratação dessas equipes e autoridades, serão destinados cerca de três mil copos de 200 ml com água potável tratada envasada pela Caesb.

Um total de 15 colaboradores da companhia estará à disposição para garantir a eficácia da oferta de água no local, do início da manhã até o término do evento. A Caesb sugere que cada um leve a própria garrafa de água para reduzir o lixo produzido e manter o espaço livre de copos e garrafas plásticas descartáveis.

Desde o dia 25 de fevereiro, a Caesb vinha fornecendo água potável para a hidratação de cerca de dois mil atores e figurantes que participaram dos ensaios prévios ao espetáculo, na Sexta-feira da Paixão. Os atendimentos ocorreram aos domingos em atenção à solicitação do Grupo da Via Sacra de Planaltina.

As informações são da Agência Brasília