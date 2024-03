Carro com mais de R$ 97 mil em multas é apreendido

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) apreendeu, na noite dessa terça-feira (26), no Setor Taquari, um Nissan Kicks com 402 multas em aberto. Segundo o departamento, o veículo vinha sendo monitorado e tinha como último licenciamento o ano de 2018.

Somadas, as mais de 400 infrações registradas acumulam um débito de R$ 97.375,24, sendo R$ 72 mil em multas, R$ 24 mil de IPVA e R$ 786,05 de taxas. A maioria das infrações cadastradas é por excesso de velocidade, mas há registros de avanço de sinal vermelho e transitar em faixas exclusivas.

Participaram da ação dois agentes de trânsito em uma viatura operacional e um guincho. A equipe constatou que a condutora do veículo era habilitada, autuando-a por falta de licenciamento. O veículo foi removido para o Depósito do Detran da Asa Norte.

As informações são da Agência Brasília