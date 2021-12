14º batalhão da PMDF ganhará novas instalações

O ex-policial e deputado João Hermeto, lembrou que foi o primeiro da corporação a sair para ir ao parlamento

“A tropa merecia e vai ter instalações dignas”. As falas são do secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, durante a solenidade de lançamento da Pedra Fundamental da obra do 14º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Planaltina, no Setor de Área Norte.

A cerimônia contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que lamentou que a corporação estivesse operando em um local “tão deplorável” e reforçou: “Eu venho trabalhando desde o início para recuperar a moral da polícia. Os índices de criminalidade no DF refletem o respeito que eu tenho por esse pessoal”.

A obra da nova sede também recebeu investimentos do deputado distrital Claudio Abrantes, que se declarou agradecido por saber que finalmente o projeto será executado. “Isso aqui era muito esperado por essa corporação. Precisávamos de instalações à altura, porque o que foi construído era puxadinho. […] Foi uma luta grande, colocamos emendas e estou feliz”, concluiu.

O ex-policial e deputado João Hermeto, lembrou que foi o primeiro da corporação a sair para ir ao parlamento. O atual líder do governo na CLDF aproveitou a oportunidade para agradecer a gestão pelo feito: “O governo está trazendo a dignidade física e o comando voltado para a tropa, que conhece os anseios”.

Também participaram da cerimônia a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, o Comandante Marcelo Almeida, o Comandante Geral Vasconcelos, além de cabos e majores.

Mais policiais serão contratados

De acordo com o secretário de Segurança, Júlio Danilo, os índices de criminalidade na capital federal vêm diminuindo, e o ano de 2021 registra atualmente a menor taxa em toda a história do DF. “Vamos fechar esse ano com os melhores índices”, comentou.

Porém, atualmente a PMDF tem um déficit de 4 mil profissionais, que se aposentaram após as mudanças vindas com a Reforma da Previdência. Segundo os dados do governador , existem 11 mil atuantes, sendo que o ideal é 15 mil.

Por essa razão, o governador Ibaneis continua engajado em promover mais contratações para a área. “Nem durante a pandemia nós paramos com os cursos de formação da polícia. E eu vou continuar lutando para novos concursos”, afirmou. O novo concurso deve acontecer assim que os últimos aprovados no certame sejam convocados e segundo o mandatário, será imediatamente.

Junto ao discurso, veio um elogio ao trabalho que vem sendo realizado: “A gente nota a presença da polícia em todos os cantos. Temos equipamentos e uma tropa animada, estou muito feliz. Saúde, educação e segurança são as áreas mais importantes pra mim”, declarou o governador.

Reestruturação de carreiras militares

Durante o evento, o deputado Hermeto criticou as reduções de interstício e comemorou a chegada de uma nova onda de promoções que deve acontecer ainda este mês: “Em 25 de dezembro de 2021, 1.300 policiais serão promovidos”.

Em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, o distrital avalia a restauração das carreiras militares. Sobrea proposta, Ibaneis Rocha explicou: “Estão fazendo um estudo dentro da corporação e eles vão me encaminhar. Eu vou analisar para poder depois encaminhar ao presidente da República para que ele submeta ao Congresso Nacional”. Inicialmente, os impactos financeiros serão avaliados para entender se o Fundo Constitucional comporta o valor.