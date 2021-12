GDF entrega UBS no Vale do Amanhecer

A UBS 8 de Planaltina poderá atender uma área de 15 mil pessoas, com o intuito de fortalecer a saúde local e auxiliar a população

Com capacidade para realizar cerca de 200 atendimentos por dia, a décima Unidade Básica de Saúde (UBS) entregue pela gestão de Ibaneis Rocha (MDB) foi inaugurada ontem, na comunidade do Vale do Amanhecer, em Planaltina (DF). Durante o evento, o chefe do Executivo local comentou que a obra saiu do papel após três passagens pela Justiça: “Derrubamos três liminares”.

A UBS 8 de Planaltina poderá atender uma área de 15 mil pessoas, com o intuito de fortalecer a saúde local e auxiliar a população que se encontra em vulnerabilidade social. São 13 consultórios, sendo 4 para médicos, 3 para enfermeiros, 4 consultórios de odontologia, sala de procedimento, sala de vacina, medicação e farmácia.

Toda UBS tem condição de fazer o acompanhamento do indivíduo em todas as fases da vida, e além dos serviços convencionais, também oferece atividades coletivas e práticas integrativas, como reiki, aromaterapia, florais de Bach, yoga, entre outras. “Essa é a segunda UBS na região e entregamos uma UPA que parece um hospital. […] Queremos fazer cada vez mais entregas”, comentou Ibaneis Rocha.

A obra teve um investimento de cerca de R$3 milhões, onde R$2.171.080,00 foram destinados pelo deputado distrital Cláudio Abrantes. “Essa unidade teve três liminares para não acontecer, mas o governador não abriu mão”, comentou o parlamentar, que lembrou também da época em que os atendimentos eram feitos em um imóvel improvisado. Ao final, Abrantes comemorou a autorização vinda do Tribunal de Contas do DF (TCDF) para a instalação da UTI do Hospital Regional de Planaltina.

A construção foi executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e foi elogiada pelo secretário de Saúde, Manoel Pafiadache. O líder da pasta não deixou de mencionar a importância da vacina contra a Covid-19, e lembrou que com a vinda da variante Ômicron, a dose de reforço é recomendada a toda a população elegível. “Precisamos sensibilizar quem não se vacinou”, frisou o secretário, que também lembrou a respeito dos avanços da gripe H1N1 em outros estados.

A região administrativa de Planaltina ainda tem outras obras em andamento, como a reforma da cobertura da Feira de Hortifrutigranjeiros, a pavimentação da Quadra 6 da Vila Buritis, a pavimentação do trecho do Córrego do Arrozal e a construção da quadra sintética na Estância.

Contratações na Saúde

Durante a solenidade de entrega da UBS, o governador Ibaneis anunciou a chamada de 400 novos servidores para a Saúde do DF, com o objetivo principal de zerar a fila de espera e abrir outros concursos. A decisão vai de encontro com a retomada das atividades após quase 2 anos em pandemia, por isso, o mandatário acredita que é hora de “acelerar” na reconstrução da saúde pública.

“Estamos contratando não apenas na área das vacâncias, mas olhando todos os concursos que temos na área da Saúde. Aqueles que já encerraram os chamamentos, vamos abrir novos concursos, exatamente para colocar o maior número de profissionais a serviço da população”, frisou Ibaneis Rocha.