PM desmonta esquema de tráfico de lança-perfume à luz do dia em Ceilândia

Os clientes batiam no portão e chamavam a traficante. Ela saía com o frasco do produto enrolado em um pano ou em sacola

Policiais militares do Distrito Federal prenderam uma traficante de 22 anos que vendia lança-perfumes na QNN 20, em Ceilândia. Ela foi detida em flagrante por volta das 16h, desta sexta-feira (24).

A equipe do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) recebeu denúncias de moradores da região incomodados com a venda de drogas à luz do dia.

Os clientes batiam no portão e chamavam a traficante. Ela saía com o frasco do produto enrolado em um pano ou em sacola. Tentando disfarçar a transação, ele olhava para os lados. Se não houvesse ninguém observando, ela entregava o entorpecente.

Os policiais apreenderam 20 frascos de lança-perfume. A droga e a jovem foram levadas para a 15ª Delegacia de Polícia. Ela já foi presa anteriormente por porte ilegal de arma de fogo.