Mulher é presa ao tentar se cadastrar para visitar irmão detento

A Polícia Penal do DF constatou no ato de cadastro da visitante, que existia contra ela um mandado de prisão em aberto

Policiais penais do Distrito Federal prenderam uma mulher na tarde de sexta-feira (24), no posto avançado da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape/DF) localizado no Na Hora do Riacho Fundo.

A mulher foi detida enquanto tentava realizar cadastro para visitar seu irmão que se encontra preso no Centro de Detenção Provisória II. Ao solicitarem os dados para o cadastro da visitante os policiais verificaram que existia um mandado de prisão preventiva em desfavor dela pelo crime de roubo.

Após a prisão a visitante foi encaminhada à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para passar pelos devidos trâmites legais.