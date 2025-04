“O jornal de Brasília é de Brasília”

“O fato mais relevante para mim [que noticiamos no jornal] foi a vez em que o então presidente Itamar Franco estava dando uma entrevista saindo do Palácio [do Planalto] e estava com o Jornal de Brasília debaixo do braço. Isso marcou muito na minha cabeça”, relembra o sócio-proprietário do Grupo JBr, Lourenço Peixoto.

O próprio nome do Jornal de Brasília, segundo ele, mostra que este é um jornal que pertence à cidade, ao DF. “E uma das principais diretrizes que nós, diretores do jornal, damos ao pessoal da redação é que Brasília é o nosso foco, é a nossa principal fonte de informação. Os leitores, os assinantes e a comunidade podem contar com o JBr para dar informações e fazer denúncias”, disse.

Para os próximos anos, o veículo tem duas perspectivas: fortalecer o jornal digital e continuar com um jornal impresso relevante. “O online é o futuro do Jornal de Brasília. Mas eu, em particular, acredito no impresso. Acredito que o impresso vai durar por muito tempo”, defendeu. “O jornal conta o dia a dia da cidade, os acontecimentos importantes – tanto os felizes quanto os trágicos. O foco é retratar Brasília para o brasiliense.”

De acordo com Lourenço, uma das características mais importantes de um jornal impresso é levar assuntos relevantes de serviço, uma vez que os seus leitores devem se inteirar do que acontecerá na cidade, seja uma nova linha de ônibus funcionando ou ainda shows e entretenimentos pela cidade.

Além do serviço, um conteúdo jornalístico de credibilidade também trata daquilo que há de errado dentro da cidade. Deve também fazer matérias que alertem para armadilhas ou golpes que estejam em evidência e que lesam parte da população. “Tem uma grande quantidade de serviços que o jornal pode prestar para à população”, afirmou.

“Estamos recebendo muitos elogios de que o foco que estamos dando, e a maneira como estamos fazendo o jornal, está realmente prestigiando a cidade. É isso que esperamos do jornal. Não espere que o JBr seja um veículo político nacional, ou que trate do mundo: espere sempre que o Jornal de Brasília seja um jornal que cuida da nossa cidade. O Jornal de Brasília é de Brasília.”