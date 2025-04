Brasília celebra 65 anos com festa dedicada à melhor idade

No aniversário de 65 anos de Brasília, a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) promoveu uma manhã especial voltada às pessoas idosas, com atividades gratuitas de saúde, bem-estar, cultura e lazer. Realizada nesta segunda-feira (21), a ação ocorreu em um espaço exclusivo na Esplanada dos Ministérios, em frente ao palco principal da festa, e reuniu mais de duas mil pessoas.

A iniciativa faz parte do projeto Viver 60+, que promove ações contínuas de valorização da pessoa idosa no DF. Ao todo, dezenas de tendas temáticas estiveram montadas com serviços e experiências voltadas ao envelhecimento ativo e saudável. O público presente pode aproveitar os serviços de alongamento, zumba, ginástica funcional, relaxamento com técnicas de respiração, ioga, meditação, momentos com cantores sertanejos, exames clínicos realizados por laboratórios parceiros, e o apoio de cerca de 200 voluntários.

“Assim como o governador Ibaneis Rocha tem renovado essa cidade com mais de 60 anos, trazendo um novo fôlego e jovialidade para Brasília, nós fazemos o mesmo com o público 60+. Promovemos qualidade de vida e bem-estar na rotina dessas pessoas, para que possam, de fato, viver a melhor fase da vida a partir dos 60 anos”, afirmou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O evento teve um bolo de aniversário de 10 metros de comprimento. “É o nosso ‘grand finale’! Vamos cantar parabéns para Brasília e convidar cada participante a fazer um pedido especial, tudo para celebrar esse momento e espalhar esperança para o Brasil inteiro”, destacou a secretária.

O aposentado e estudante de Serviço Social, Antônio Ferreira, 68, participou da Meia Maratona de Brasília e, ao terminar, foi para o evento com uma amiga do curso. “Encontramos vários serviços, desde atendimento de beleza até atividades de entretenimento. Mas o que mais me marcou foi a alegria das pessoas. É contagiante. O que me motiva é entender que a vida não se encerra aos 60. Pelo contrário, ela pode recomeçar. Existem muitas atividades culturais, esportivas e educativas voltadas para o público 60+”, ressalta.

De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, integrar esse tipo de evento às comemorações do aniversário de Brasília é fundamental. “É a primeira ação voltada especialmente à melhor idade, com foco em acessibilidade, acolhimento e excelência. Reunir tantas pessoas em um só espaço valoriza a cidade e celebra tudo o que construímos. Brasília completa 65 anos como uma cidade jovem, mas cheia de história — e é emocionante fazer parte disso.”

A aposentada Laura da Silva, 68, moradora de Sobradinho, trabalhou por 64 anos e nunca havia tido a oportunidade de comemorar o aniversário de Brasília dessa forma. “É uma honra estar aqui. Já fiz maquiagem, massagem, e também participei da aula de zumba. Dancei, suei, me diverti com todo mundo. Está tudo muito lindo”.

A aposentada Madalena Melo, 78, também aproveitou o evento para se divertir: “Eu quero dançar, pular. Vim de Ceilândia Norte e o grupo de lá está animadíssimo”, contou, sorridente.

Projeto Viver 60+

A iniciativa da Sejus-DF incentiva o envelhecimento saudável, garantindo autonomia e bem-estar para a população com mais de 60 anos. Por meio de ações voltadas à saúde preventiva, socialização e atividades culturais, o projeto busca fortalecer os laços comunitários e oferecer suporte para um dia a dia mais ativo e participativo.

As inscrições para o Viver 60+ podem ser feitas online, pelo site da Sejus-DF ou presencialmente, nos núcleos do programa.

Com informações Agência Brasília