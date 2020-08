PUBLICIDADE

Quem sofre um assalto experimenta um turbilhão de emoções. Sentimentos de medo, raiva, indignação, sensação de vulnerabilidade e desespero são intensos. No entanto, reagir nunca é uma boa opção. Isso porque quem está disposto a roubar, muitas vezes, também pode cumprir as ameaças, ferindo ou até mesmo matando as vítimas. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do DF, de janeiro até julho deste ano, foram contabilizadas menos 82 tentativas de latrocínio no Distrito Federal.

Na avaliação do especialista em segurança pública e privada Leonardo Sant’Anna, é fundamental manter a calma nesses momentos. “Infelizmente, o cidadão está muito vulnerável nessas situações. Reagir nunca é uma boa alternativa, já que a vítima pode colocar a própria vida em risco. É preciso ser racional e ir até a polícia para denunciar os bandidos”, afirma o especialista.

Neste mês, apresentador Matheus Ribeiro, do DF Record, relatou uma tentativa de assalto que terminou em agressão contra o jornalista. Com o objetivo de reagir, Ribeiro acabou com o rosto machucado. Crimes dessa natureza são cada vez mais comuns. Outro caso de destaque em agosto, foi de um motoboy em Santa Maria esfaqueado pelo menos 10 vezes, depois de reagir a um assalto em uma distribuidora de bebidas.

“Um criminoso sempre está disposto a machucar. É importante preservar a integridade física primeiro e depois pensar nas providências a tomar. Nunca suponha que o assaltante pode não estar armado, pois essas suposições podem ter efeito contrário e consequências terríveis”, conclui Leonardo Sant’Anna.

Dicas para evitar assaltos e o que fazer caso seja vítima: