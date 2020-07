Governo registra 614 novas mortes por covid-19; total chega a 87.618

PUBLICIDADE

O Brasil registrou 614 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 87 618, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 27, pelo Ministério da Saúde.



De ontem para hoje, foram registrados 23.284 novos casos de covid-19, elevando o número total de casos no País a 2.442.375. Desse total, 1.667.667 (68,3%) correspondem aos recuperados e 687.090 (28,1%) ainda em acompanhamento.



O dado do Ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.833 mortes em investigação.



O Estado de São Paulo contabiliza 487.654 casos do novo coronavírus e 21.676 mortes. O Ceará tem 162.429 casos confirmados da doença e 7.509 óbitos. O Rio de Janeiro atingiu o número de 157.834 casos de covid-19 e 12.876 mortes.

Consórcio contabiliza média diária de 1.061 mortes

O Brasil completou seis semanas com média diária de mortes pelo novo coronavírus igual ou superior a mil. Nos últimos sete dias, foram 1.061 óbitos, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio de veículos da imprensa que reúne Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

O País registrou nesta segunda-feira, 27, 685 mortes e 26.496 novas infecções de coronavírus nas últimas 24 horas. No total, 87.679 vidas já foram perdidas por causa da covid-19 e 2 443.480 pessoas foram infectadas.

Essa forma de acompanhar a evolução da pandemia dilui as oscilações bruscas provocadas pelo represamento dos dados em feriados e fins de semana, por exemplo. Aos domingos, os números absolutos de casos e mortes costumam ser menores, por atrasos nos registros das informações. Nos dias seguintes, esse atraso é compensado, o que acaba inflando os dados em dias úteis. A média móvel compensa essas variações.

O Brasil é a segunda nação do mundo com maior número de casos e mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, com 4,2 milhões de infecções confirmadas e 147,3 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

