Ex-deputado morre vítima da covid-19

O ex-deputado estadual e pastor Milton Rodrigues, de 60 anos, morreu no sábado (12), vítima da covid-19. Milton, que foi parlamentar no Estado do Mato Grosso, passou 16 dias internado com a doença em Várzea Grande-MT, mas não resistiu.

Além de deputado, o também foi vereador de Cuiabá, presidente de partidos políticos e atualmente trabalhava como assessor parlamentar do deputado estadual Elizeu Nascimento.

Nas redes sociais, familiares, amigos e membros da igreja também lamentaram a perda. Sobrinha de Milton, Kallyne Rodrigues fez um apelo: “Se cuidem, por favor. Esse vírus mata. Não queiram sentir o que minha família está sentindo. Não permitam o descuido.”

O Mato Grosso registra 105.202 casos de infecção e 3.111 óbitos em decorrência do novo coronavírus.