Cai número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil

PUBLICIDADE 

Na tarde desta terça-feira (4) o Ministério da Saúde divulgou balanço que indica queda de 14 para 13 no número de casos suspeitos de infecção por coronavírus. Segundo o boletim, não há registros de casos confirmados no país até o momentos.

Os casos foram registrados nas seguintes localidades:

Seis em São Paulo

Quatro no Rio Grande do Sul

Dois em Santa Catarina

Um no Rio de Janeiro

O governo declarou, entretanto, emergência em saúde pública por causa do vírus. Com a medida, o governo quer facilitar o retorno de brasileiros que residem em Wuhan. “Não temos nenhum caso confirmado no Brasil. Mas dado o cenário internacional, entendemos que tínhamos que dar celeridade aos processos”, afirma o secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira.