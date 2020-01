7 casos de insuficiência renal e alterações neurológicas estão sendo investigados

PUBLICIDADE 

Nesta semana a Secretaria de Saúde de Minas Gerais começou a investigar, pelo menos, sete casos de pacientes com quadro semelhantes de insuficiência renal e alterações neurológicas em hospitais de Belo Horizonte e de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. As informações são do Jornal O Tempo.

Os exames laboratoriais estão sendo realizados na Fundação Ezequiel Dias (FUNED) e ainda não há resultados conclusivos. Nesta terça-feira (7) a secretaria informou que foram notificados sete casos suspeitos até ontem, sendo que o primeiro deles foi no dia 19 de dezembro de 2019. Os pacientes são do sexo masculino, e têm idades entre 23 e 76 anos, cinco residem em Belo Horizonte, um em Ubá, na Zona da Mata, e um em Nova Lima, na região metropolitana da capital.

Segundo a secretaria, um dos casos aconteceu no dia 30 de dezembro e o paciente com insuficiência renal aguda e alterações neurológicas estava internado no hospital privado de Belo Horizonte. No dia seguinte surgiu um segundo caso de um paciente com os mesmos sintomas em um hospital de Juiz de Fora.

Os pacientes começaram com sintomas gastrointestinais como náusea, vômito e dor abdominal, associados à insuficiência renal aguda grave de evolução rápida, que progride em 72 horas, seguida de uma ou mais alterações neurológicas como paralisia facial, borramento visual, amaurose, ou seja perda de visão, alteração de sensório e paralisia descendente.

Alguns desses casos vieram a tona no último domingo (5) quando surgiram nas redes sociais boatos de intoxicação alimentar por cerveja no bairro Buritis, na região Oeste da capital mineira, por causa dos sintomas semelhantes de vários pacientes. No entanto não há nenhuma confirmação dessa situação.

O órgão municipal recolheu os alimentos consumidos por esses pacientes e coletou amostras de sangue para que sejam confirmadas ou descartadas quaisquer hipóteses a respeito do que teria causado a internação dessas pessoas e se o fator que provocou os sintomas é o mesmo em todos os quatro casos.

A Polícia Civil de Minas Gerais também abriu uma investigação para analisar se houve crime.