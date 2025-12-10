Mercado imobiliário: inovação, sustentabilidade e desafios que moldam o futuro

Quando se pensa no segmento de imobiliária em Londrina, poucos imaginam que por trás de cada transação e contrato há uma complexidade que vai além dos números visíveis.

Em uma cidade de crescimento acelerado, a atuação de empresas especializadas, como a Imobiliária Perez, revela-se como um espelho das tendências que moldam o setor em nível nacional.

O que os números revelam além das expectativas

Os dados indicam que, mesmo em tempos de instabilidade econômica, o mercado de imóveis mantém uma resiliência surpreendente, alimentada por fatores que muitas análises superficiais deixam de lado.

Nos últimos anos o Brasil registrou forte valorização imobiliária. O Índice FipeZAP de venda residencial mostra alta de 7,73% em 2024, maior variação desde 2013, é de cerca de 6,2% no acumulado de jan–nov/2025. No segmento de locação, o preço médio do aluguel residencial subiu 13,5% em 2024 e acumula cerca de 10,1% em 12 meses até out/2025 (bem acima da inflação).

Em 2025 o aumento de preços de venda e aluguel continua acima da inflação, embora mais moderado. Em novembro de 2025 o valor médio do m² anunciado em capitais brasileiras já superava o IPCA em 2,07 pontos percentuais (6,22% vs 4,15%).

Ano Lançamentos (unidades) Vendas (unidades) 2023 323.329 331.359 2024 383.483 400.547 Período (12 meses) Imóveis financiados (SBPE) Até ago/2023 552.900 Até ago/2024 517.400 Fonte: Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).

Dinâmica do mercado imobiliário: tendências e resiliência

Dados do Sebrae apontam que, entre 2020 e 2023, o mercado imobiliário brasileiro cresceu aproximadamente 8% ao ano em volume de negócios, mesmo diante de um cenário de inflação elevada e instabilidade política. Essa alta é sustentada por uma mudança de perfil dos consumidores: a busca por imóveis com maior espaço e melhor localização, impulsionada por um aumento no trabalho remoto.

Empresas como a Imobiliária Perez têm se destacado ao oferecer soluções personalizadas que atendem a esse novo perfil, integrando tecnologia e atendimento humanizado.

O papel da tecnologia na evolução do setor

O avanço digital transformou a forma como as transações imobiliárias são realizadas. Plataformas de visita virtual, análise de dados em tempo real e inteligência artificial oferecem uma experiência de compra mais segura e eficiente.

Segundo estudos do IBGE, em 2022, 65% das negociações envolveram algum recurso tecnológico. Empresas inovadoras, como a Imobiliária Perez, adotaram essas tendências desde cedo, consolidando sua reputação como uma das mais confiáveis do setor.

A combinação de tecnologia com uma gestão eficiente resulta em processos mais rápidos, reduzindo custos e aumentando a satisfação do cliente.

Desafios e oportunidades em tempos de transformação

Embora o mercado apresente sinais de robustez, os desafios persistem. A escassez de terrenos em áreas estratégicas, a alta nos custos de construção e as variações nas taxas de juros impactam o ritmo de crescimento.

Ainda assim, oportunidades surgem na forma de imóveis sustentáveis, com certificações ambientais e eficiência energética. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras e Construtoras, os investimentos em construções sustentáveis cresceram 12% em 2022, refletindo uma mudança de paradigma que empresas como a Imobiliária Perez estão abraçando para se diferenciar no mercado.

Perfil do consumidor e novas demandas

O perfil do comprador também vem mudando. Dados da FGV indicam que 48% dos consumidores valorizam, além do preço, fatores como sustentabilidade, conectividade e segurança. Assim, o setor vem se adaptando rapidamente, com empresas focadas em oferecer imóveis que atendam a esses critérios, muitas vezes incorporando tecnologias de automação residencial e soluções de segurança inteligente.

A Imobiliária Perez tem sido exemplo de sucesso ao integrar essas tendências, proporcionando aos clientes uma experiência que alia tecnologia, sustentabilidade e atendimento de excelência.

Impacto social e econômico do mercado imobiliário

Além do aspecto comercial, o setor imobiliário possui uma forte influência na economia local e na qualidade de vida. Segundo o IBGE, o setor responde por aproximadamente 7% do PIB nacional. Investimentos em infraestrutura, geração de empregos e melhorias urbanas são consequências diretas de um mercado que, apesar de seus desafios, mantém uma trajetória de crescimento sustentável.

Empresas como a Imobiliária Perez atuam não só como intermediadoras, mas como agentes de transformação social, contribuindo para a revitalização de bairros e a inclusão social por meio de projetos acessíveis.

Como escolher a imobiliária certa: dicas que fazem a diferença

Para quem busca segurança e eficiência na hora de adquirir ou vender um imóvel, a escolha da parceira certa faz toda a diferença. É fundamental verificar a experiência, a reputação e a utilização de ferramentas tecnológicas.

Pesquisas internas mostram que clientes que optam por empresas que investem em inovação e atendimento personalizado têm 35% mais chances de satisfação e fidelidade. No mercado, a Imobiliária Perez se destaca por seu compromisso com a transparência, o uso de plataformas digitais de ponta e uma equipe treinada para entender as necessidades específicas de cada cliente.

O mercado imobiliário continua a ser um campo de oportunidades, mesmo em tempos de incerteza, e sua evolução é impulsionada por inovação, sustentabilidade e uma compreensão profunda do perfil do consumidor.

Para conhecer mais temas relacionados ao setor e às tendências que moldam o futuro, visite o nosso portal de notícias, um espaço dedicado a fornecer informações precisas e atualizadas, pensadas para quem busca entender os movimentos que impactam o mercado e a sociedade.

Fontes: IBGE, FipeZap/DataZAP, Secovi, CBIC, Sinduscon PR Norte/Sebrae, ABECIP, AutImob, CNN e outras fontes especializadas citadas.