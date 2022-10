Vinum Brasilis, a maior feira de vinhos brasileiros

Brasília recebe a Vinum Brasilis nos dias 11 e 12 de novembro. Estarão presentes cerca de 30 vinícolas com mais de 180 rótulos nacionais

Será realizada em Brasília, nos dias 11 e 12 de novembro, a 17ª edição da Vinum Brasilis, a maior feira especializada em vinhos brasileiros do país. Participarão do evento cerca de 30 vinícolas com mais de 180 rótulos nacionais para degustação e compra, entre espumantes, tintos, brancos e rosés, além de produtos de terroir brasileiro, como queijos, embutidos, sucos e cafés.

Reconhecida como uma das maiores feiras especializadas em vinhos nacionais do Brasil, a Vinum Brasilis deste ano contará com novas vinícolas, incluindo orgânicas. Durante a feira, os visitantes poderão degustar rótulos dos melhores produtores nacionais, além de ter contato direto com os enólogos e outros especialistas do mercado. Somado a isso, poderão adquirir com preços especiais os vinhos preferidos para abastecer a adega de casa.

Selo Vinum Brasilis: Concurso às cegas elegerá os melhores rótulos

Duas semanas antes da feira, no dia 24 de outubro, acontecerá o tradicional Concurso Vinum Brasilis, que vai eleger, através de júri técnico especializado, o melhor tinto, melhor espumante champenoise e o melhor espumante charmat. O resultado será revelado durante a feira, onde os ganhadores terão selos exclusivos.

A degustação da prova elege, às cegas, os melhores rótulos da edição. Os mais pontuados ganharão um selo exclusivo de reconhecimento. O painel do concurso é formado por um júri misto, com profissionais técnico e apreciadores da bebida. O peso será de 70% para o painel técnico e 30% para o de enófilos.

Os ingressos já estão sendo vendidos e serão limitados: R$ 120,00 (1º lote até dia 16/10), R$ 140,00 (2º lote até dia 06/11) e R$ 160,00 na hora. As entradas dão direito às degustações de vinhos e produtos da exposição.

Pontos de vendas:

A Garrafeira (215 sul)

Rota do Vinho (410 sul)

Clube Assefe

Pelos telefones (61) 3443-8996 e (61) 99806-3127

Classificação etária: 18 anos

Fotos: Divulgação

Bodega Norton, um dos melhores terroirs da Argentina

Com mais de 125 anos de tradição na elaboração de vinhos, a Bodega Norton é considerada um dos mais importantes produtores da Argentina ao entregar vinhos de alta qualidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Bodega Norton, localizada em Mendoza, é internacionalmente reconhecida pela excelência de seus vinhos, profissionalismo e preocupação com a sustentabilidade. Os números são grandiosos: ostenta 125 colheitas, 1.265 hectares próprios em Luján de Cuyo, mais de 150 prêmios internacionais, presença em mais de 70 países e a quinta colocação entre os maiores exportadores de vinhos da Argentina. Agora, os vinhos Bodega passam a ser trazidos ao Brasil pelas importadoras Porto a Porto e Casa Flora.

A história da vinícola nos leva a 1895, quando o engenheiro Edmund Norton se encantou pelo terroir de Mendoza e encomendou vinhas francesas para um nova vinícola em Luján de Cuyo. Assim nascia a Bodega Norton. Em 1950, seus vinhos já eram aclamados nacionalmente e, no fim dos anos 1980, o empresário Gernot Langes-Swarovski, da austríaca cristal Swarovski, adquiriu a vinícola. Hoje, a Bodega está sob a direção de Michael Halstrick, filho de Gernot, e reúne vários enólogos premiados sob a supervisão de David Bonomi, eleito “Enólogo do Ano” em 2020, pelo crítico Tim Atkin.

Além da qualidade e sofisticação, o produtor apresenta forte compromisso com a sustentabilidade, sendo pioneiro no desenvolvimento e uso de “garrafas ecológicas” para reduzir a utilização do vidro, e o primeiro na Argentina a ser certificado internacionalmente pela produção sustentável.

Dentre os rótulos que chegam ao Brasil estão os badalados Gernot, Lote Negro, Lote e Privado Family Blend; as linhas Altura, Reserva, Select e Sexy Fish; além da Porteño. Destaque para o Lote Negro, que é a máxima expressão do Vale do Uco, e seu terroir, além de ser um dos vinhos prediletos do famoso enólogo da Norton, David Bonomi. Os três vinhos Lote apresentam as peculiaridades da uva Malbec em três terroirs: Finca la Colonia, Agrelo e Lunlunta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Buscando atrair o público mais jovem e iniciante no mundo do vinho, a linha Sexy Fish possui uma linguagem moderna e vinho descomplicado.

Em Brasília, os vinhos podem ser encontrados na Super Adega e outros supermercados, além de fazer parte da carta de vinhos dos melhores restaurantes.

Foto: Porto a Porto/Divulgação Foto: Porto a Porto/Divulgação Foto: Cynthia Malacarne

Provei e Aprovei

A sugestão dessa semana é um vinho brasileiro, diretamente da Serra Gaúcha, da tão conhecida vinícola Garibalid. Garibaldi VG Marcelan, 2020, elaborado a partir de uvas colhidas manualmente, com seleção de cachos no vinhedo e maturação em carvalho francês por 10 meses. Um vinho muito elegante, equlibrado com boa acidez e taninos macios. Feito para celebrar.

A linha de vinhos premium VG da Garibaldi entrega qualidade ao consumidor, resultado de trabalho de longos anos aliado à tecnologia e inovação, sem perder a tradição. Preço sugerido: R$ 83,20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE