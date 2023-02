Vindima 2023 Serra Gaúcha – experiência ao alcance de todos

Conferi tudo o que acontece na Serra Gaúcha durante a colheita da uva, a época do ano mais esperada para o produtor de vinho

Já imaginou viver uma experiência de vindima, com direito à pisa das uvas, provas às cegas, passeio de bicicleta pelos vinhedos, almoço harmonizado e beber o vinho recém-vinificado das barricas? E tudo isso e muito mais sem sair do Brasil?

A convite da Agência ConceitoCom Brasil, integrei a “press trip” com outros jornalistas influencers e fui conferir tudo o que acontece na Serra Gaúcha durante a colheita da uva. Essa época do ano é a mais esperada e mais importante para o produtor de vinho. Neste ano a vindima teve uma importância maior, devido ao recente reconhecimento da Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira para os espumantes brasileiros.

Não há mais como ignorar a importância e a qualidade do vinho brasileiro. Os avanços alcançados ao longo da última década colocam o vinho nacional no mesmo patamar de igualdade com os de nossos vizinhos mais próximos. Não há mais lugar para preconceitos, precisamos parar de achar que o vinho do outro é sempre melhor do que o nosso!

A Serra Gaúcha possui tradição e é pioneira no plantio e cultivo da uva para a produção de vinho. Tudo começou com a imigração italiana na região e hoje pude ver uma nova geração desses imigrantes, jovens entre 24 e 40 anos que estudaram, se especializaram, aprenderam sobre o negócio, não apenas na enologia, mas na administração, viticultura e turismo. Toda a família está envolvida no negócio, isso é uma forma de manter o jovem no campo e estimular a atividade agrícola. Agora o que esse setor precisa é de maior apoio governamental, com tarifas diferenciadas para o vinho nacional e incentivos. É difícil para o produtor brasileiro competir com o produto estrangeiro, uma vez que esses produtos, na maioria das vezes, possuem incentivos financeiros e regras tarifárias mais favoráveis. Mas voltando à experiência da vindima.

Ficamos no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves-RS. Dali, eu saía todos os dias para as regiões vitivinícolas da Serra Gaúcha. O hotel é aconchegante, ótimo preço, excelente atendimento e conta com um café da manhã delicioso.

Farroupilha

No primeiro dia visitamos Farroupilha, que possui IP (Indicação de Procedência) para os vinhos finos e espumantes elaborados com a uva Moscatel. Visitei a Vinícola Casa Perini e a Vinícola Cave Antiga, ambas localizada nesta região.

A Casa Perini está localizada no Vale Trentino, Farroupilha, tive a honra de ser recebida pelos proprietários da vinícola e disfrutar do delicioso almoço harmonizados com os vinhos da Casa Perini, no Beatrice, restaurante da vinícola. Em seguida, fomos fazer um passeio de bicicleta, com parada no Belvedere. Há vários passeios como o Vino Kombi, passeio de kombi pelo Vale Trentino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Cave Antiga fomos recebidos por Cristian, Taffarel e Nathalia, todos sócios da vinícola. Nathália, administradora, filha do Taffarel. A vinícola familiar, faz o visitante se sentir em casa. Vamos brindados com um delicioso jantar feito pelo próprio Taffarel. Os vinhos de altíssima qualidade, destaque para os tintos e o fortificado.

Garibaldi

Se você pensa que só tem vinho na Serra Gaúcha, se engana, ali bebi a melhor cerveja que já provei, elaborada com levedura de uva Chardonnay, na Brewine Leopoldina, que fica dentro da Vinícola Ponto Nero. O visitante tem a oportunidade de ter duas experiências bem interessantes, com o vinho e a cerveja.

O almoço foi no Di Paolo, restaurante tradicional de comida típica italiana, harmonizado com os espumantes da Vinícola Coumayer, a minha queridinha.

Em seguida, meu grupo foi para a Chandon, que em breve irá abrir várias experiências ao público. A Chandon é uma experiência a parte, fomos recebidos pelo diretor Phillipe Mevel, que nos contou sobre a sustentabilidade da empresa e o projeto que desempenha com seus fornecedores de uva. Degustamos os espumantes Chandon no jardim, de frente para o vinhedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda em Garibaldi, fica a Casa Pedrucci, vinícola familiar, onde participamos da experiência do “dégorgement”, isto é, a degola do gargalo. É feito o congelamento da tampa, que é cortada em seguida com as garrafas ainda inclinadas. Por causa da pressão, as borras acumuladas ali são eliminadas, resultando em um líquido límpido e livre de resíduos. Cada visitante pode levar a garrafa que realizou o dégorgement para casa.

Para finalizar o dia, não podíamos deixar de jantar no restaurante Caldeira, do Chef Rafael Caldeira, e comer o prato mais comentado da região: Ossobuco com polenta. Os vinhos do jantar ficaram a cargo da Miolo, super destaque para vinho varietal Cabernet Franc.

Pinto Bandeira

Não há melhor forma para começar o dia do que com um bom espumante. Chegamos na Familia Geisse, fomos recebidos em seus vinhedos pelo Sr. Mario Geisse. A propriedade é lindíssima, os espumantes excepcionais, que agora fazem parte da DO (Denominação de Origem) Altos de Pinto Bandeira. Há várias experiências nessa vinícola, desde visitar a cave, piquenique no jardim e outras. Não deixe de comer as empanadas com espumante.

Seguimos para a Vinícola Dom Giovanni, local familiar, cheio de histórias. Fizemos degustação na cave, com espumantes e vinhos tintos. Destaque para o Cabernet Franc 1994 que estava fenomenal. Almoçamos no restaurante da vinícola, o Nature Vinho e Gastronomia, do Chef Rafael Jacobi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Última parada: Vinícola Aurora. Os vinhedos de Pinto Bandeira da Aurora são lindíssimo! A vinícola Aurora é uma cooperativa que preza pela sustentabilidade, qualidade e compromisso social com os seus associados. Provei muitos vinhos espetaculares, destaque para o Viognier e o Touriga Nacional. Inclusive quero fazer uma brincadeira com o Touriga, duvido que os “entendedores de vinho” irão acertar de onde vem o vinho! Finalizamos com o bom e velho churrasco gaúcho elaborado ali mesmo na Aurora.

Vale dos Vinhedos

Visitamos a matriz da Vinícola Aurora e fizemos degustação, vale muito a pena visitar as unidades Pinto Bandeira e Vale dos Vinhedos.

O almoço foi na Vinícola Cave do Sol, em seu restaurante Dolce Itália, comandado pelo Chef italiano Mauro Cingolani e que tem parceria com a Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Ainda na Cave do Sol, fizemos uma harmonização deliciosa de chocolate com vinhos. Destaque para o chocolate 40% com amêndoas harmonizado com vinho Sauvignon Blanc, divino!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nosso terceiro compromisso do dia foi com a Juciane e a Andreia, fundadoras da Vinícola Amitie, no lindíssimo restaurante Apino Vinho e Cozinha, do Chef Rodrigo Bellora. Preciso dizer que os vinhos da Amitie estão incríveis, destaque para o Chardonnay e Viognier.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Última parada do dia: Adega Refinaria Terroirs do Brasil. É uma loja, wine bar, local ideal para comprar vinho nacional. Ali participamos de uma degustação às cegas, que foi o ponto mais divertido da viagem. Foram servidos cinco vinhos de diferentes regiões do Brasil, elaborados com diferentes técnicas de vinificação, e tínhamos que adivinhar a casta. Todos eram da casta Cabernet Franc, mas ninguém acertou tudo — estávamos muito cansados!

Cantinas históricas – Bento Gonçalves

O dia começou lindo na Vinícola Cristófoli onde fizemos a pisa da uva, ao som de música italiana, com muita alegria e espumante. A Cristófoli é uma vinícola boutique, familiar, tocada pela enóloga Bruna, que gerencia a vinícola; seu irmão Lorenzo, o mais jovem enólogo da região, com 27 anos; e a prima Letícia, responsável pelo enoturismo. Almoçamos no recém-inaugurado restaurante da vinícola, comida deliciosa. Destaque para o vinho Tannat vinificado com a técnica de maceração carbônica.

Para finalizar nossa ”press trip” fomos na Vinícola Dal Pizzol onde há a maior coleção privada de videiras do Brasil. Tivemos uma experiência muito interessante com a degustação às cegas. É preciso ir com tempo na Dal Pizzol porque eles têm uma área lindíssima com toda a fauna e flora da região. É um ótimo lugar para levar as crianças.

Todas as experiências realizadas estão abertas ao público, somente a Chandon que ainda irá abrir ao público em breve.