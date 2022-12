Espumantes de Altos de Pinto Bandeira recebem Denominação de Origem

As denominações de origem são comuns no mundo do vinho. Podemos citar Champagne, Prosecco, Vinho do Porto, entre outras.

No último dia 29 de novembro, foi reconhecida a Denominação de Origem (DO) Altos de Pinto Bandeira, pela Revista de Propriedade Industrial, para o espumante elaborado nesta região. O processo de certificação levou cerca de uma década, desde o início do processo por parte da Associação dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira (Asprovinho). A área delimitada possui 65 km², nos municípios de Pinto Bandeira, Farroupilha e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

As denominações de origem são comuns no mundo do vinho. Podemos citar Champagne, Prosecco, Vinho do Porto, entre outras. A nova DO brasileira passa a ser conhecida como Altos de Pinto Bandeira, e as vinícolas que poderão utilizar essa certificação são Aurora, Dom Giovanni, Geisse e Valmarino, que deverão seguir as rigorosas regras de controle, desde o cultivo da uva até o engarrafamento.

O selo com a DO não é recebido de forma automática, apenas porque a vinícola está localizada no território demarcado legalmente. É preciso que o espumante seja elaborado com as seguintes variedades de uva: Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico. O cultivo das uvas deve ser em área delimitada, e precisar estar no método de condução de espaldeira.

A interação “clima-solo-videira” confere características particulares às uvas produzidas em Altos de Pinto Bandeira para a elaboração do “vinho base”, destinado ao espumante natural, condicionando uma maturação moderada das uvas, com composição equilibrada entre açúcares e ácidos orgânicos, bem como de precursores aromáticos, que resultam em qualidades e características de cor, aroma, paladar e estrutura do espumante natural, que são determinadas essencialmente por esse meio geográfico.

Além das condições homogêneas do meio geográfico, ressalta-se a interação com fatores humanos, resultantes do saber fazer agrícola e vitícola dos produtores. Eles buscam selecionar as uvas com grau de maturação adequado, especificamente, para elaborar os melhores “vinhos base” para espumantes, que requerem um menor teor alcoólico e uma acidez mais acentuada que aquela de “vinhos tranquilos”, garantindo o frescor necessário nos espumantes da DO Altos de Pinto Bandeira.

Esta é uma vitória que demorou uma década para ser conquistada e fez de Altos de Pinto Bandeira a primeira cidade fora da Europa a obter essa DO.

Frescobaldi – cultivando a diversidade da Toscana

A família Frescobaldi elabora vinho na região da Toscana, Itália, há 700 anos, desde o início dos anos 1.300. É uma vinícola com muita tradição e história, pioneira na produção dos vinhos Super Toscanos, famosos mundialmente. Por volta dos anos 1.000, o primeiro membro da família muda-se para Florença. Tenuta Castiglioni é a sua propriedade agrícola mais antiga. Os Frescobaldi estabeleceram sua presença no Distrito de Oltrano em Florença, na Piazza de “Frescobaldi” onde construíram seu Palazzo (edifício).

Em 1855, os antepassados da família introduziram variedades de uvas até então desconhecidas na Toscana, incluindo Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero e Chardonnay, abrindo caminho para o futuro. O século XX foi marcado pelas atividades de Vittorio, Ferdinando e Leonardo Frescobaldi, que elevaram a Toscana a um lugar de excelência para a Viticultura.

Atualmente, como presidente, Lamberto Frescobaldi pretende usar sua experiência na área para fortalecer ainda mais a singularidade dos vinhos de cada propriedade familiar.

Os vinhos são elaborados em diferentes propriedades que representam o terroir da Toscana: Tenuta Castelgiocondo; Castillo Nipozzano; Tenuta Perano; Gorgona, Isola di Gorgona Toscana; Tenuta Ammiraglia, Castello Pomino e Tenuta Calimara.

A importadora WineBrands é que traz e comercializa os vinhos Frescobaldi no Brasil. Nesta última quinta-feira, a Representante Comercial desta vinícola, Melissa Tondini, apesentou alguns de seus rótulos, para a impressa e influencers de Brasília, no restaurante Piselli, no Shopping Iguatemi

Wine Hour no Villa

Já pensou combinar um happy hour com os amigos onde o vinho é a bebida protagonista? A Wine C, distribuidora de vinho, em conjunto com o Empório Villa Vita, promovem uma vez ao mês o Wine Hour no Villa.

A Wine C também promove cursos de vinhos e workshops, especialmente para mulheres, além de consultoria para compra de vinhos, eventos e montagem de adega, para o público em geral. O Empório Villa Vita, localizado na 213 Asa Sul, além de contar com um ambiente aconchegante e um jardim perfeito para esse tipo de evento, possui o melhor sanduíche de pastrame da cidade e uma ótima seleção de vinhos.

O primeiro Wine Hour no Villa aconteceu na última quinta-feira, dia 30/11, e o próximo está previsto para o mês de dezembro. Ainda não há data agendada, mas sugiro acompanharem o Instagram do estabelecimento @emporiovillavita e da Wine C @_winec.

