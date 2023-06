Dia dos Namorados no Vinhedo Lacustre

Local preparou uma programação especial para comemorar esta data, durante os dias 09, 10 e 12 de junho

Não há nada mais romântico do que celebrar o Dia dos Namorados em um vinhedo, com o cenário ideal para fortalecer o amor entre duas pessoas. O Vinhedo Lacustre, no Lago Norte, preparou uma programação especial para comemorar esta data, durante os dias 09, 10 e 12 de junho, com jantar especial preparado pelo chef Rodrigo Cabral.

Preciso comentar sobre a minha experiência no Vinhedo Lacustre. A culinária do chef Cabral é surpreendente e deliciosa, com simplicidade e muito sabor. O cardápio enxuto já nos mostra que todos os pratos serão executados com maestria.

Quanto aos vinhos, tenho muito o que falar. Primeiro, o enólogo responsável pela elaboração de todos os rótulos Lacustre é o Carlos Sanabria, conhecido por elaborar vinhos respeitando o seu “terroir”, com a mínima intervenção possível na vinificação. Sanabria está a produzir uma linha de quatro rótulos com as seguintes variedades: Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah e Viognier. Segundo, a viticultura fica a cargo do proprietário do vinhedo, Marcos Ritter, com o suporte local da Emater e consultoria de um agrônomo da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Ao chegar no Lacustre, o visitante é surpreendido pela beleza das videiras e pela sanidade das uvas. No mundo do vinho, as máximas são: “Para fazer um bom vinho é preciso de ótimas uvas” e “O vinho se faz no vinhedo”. Assim, é esperada a boa qualidade dos vinhos Lacustre ao se deparar com suas uvas e videiras.

Muito se comenta sobre a variedade de uva Syrah para os vinhos de dupla poda, foi a casta mais plantada nas regiões de vinho de inverno, inclusive na região do PAD-DF e no consórcio Vinícola Brasília. Entretanto, na minha opinião, no Vinhedo Lacustre, Lago Norte, a uva rainha é a Merlot. Os dois vinhos elaborados com esta variedade (inclusive, um deles ainda não possui rótulo) estão espetaculares, com toda a expressão fenólica (aromas e sabores) desta casta.

O vinho Relevo, Merlot, 2022, não tem passagem por barrica, e o outro Merlot que ainda não tem rótulo, de 2022, estagiou durante seis meses em barricas de carvalho francês de segundo uso. Estes dois rótulos possuem algumas características em comum, como o frescor, boa acidez, frutas negras como ameixa e cereja e final persistente e longo na boca. O vinho que maturou em madeira possui um pouco mais de corpo e taninos mais macios. Todos os dois com muita qualidade.

Ainda há mais três rótulos dos vinhos Lacustre que merecem ser provados: Gavião, Viognier (vinho laranja, porque foi vinificado com maceração das cascas); Solo Fértil, Syrah; e Vista Norte, Cabernet Sauvignon.

Quanto à experiência para o Dia dos Namorados, os casais serão recepcionados no mirante com uma taça de espumante. Em seguida, passarão para o bistrô, onde terão o jantar composto por entrada, prato principal e sobremesa (o vinho deverá ser adquirido à parte). O casal poderá desfrutar de sua mesa por duas horas. Após a sobremesa, eles poderão aproveitar o Wine Garden, um espaço romântico. O valor do pacote é de R$ 350 por casal.

A localização do Vinhedo Lacustre permite fácil acesso a carros de transporte por aplicativo.

Serviço

Fim de Semana dos Namorados

09, 10 e 12 de junho (sexta, sábado e segunda)

Vinhedo Lacustre – Núcleo Rural Jerivá, entrada C, chácara 144.13 – Lago Norte, Brasília – DF

Valor do pacote: R$ 350

Reservas: (61) 98145-9929

Confira todos ps benefícios e mais informações nas redes sociais do Vinhedo