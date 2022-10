Confraria Cultural do Piselli traz Marco Antonio De Martino para uma experiência Ítalo-Chilena

Nesta segunda edição, a casa aposta na junção da Itália com o Chile, com o chef explicando os vinhos durante o jantar

A 2ª edição da Confraria Cultural do Piselli, que irá ocorrer no dia 27 de outubro, tem como tema a culinária italiana harmonizada com os vinhos chilenos da prestigiada vinícola De Martino. Participará do evento um de seus proprietários, Marco Antonio De Martino, que irá explicar os vinhos durante o jantar.

O projeto nasceu com o intuito de oferecer uma experiência exclusiva de gastronomia e apreciação de vinhos. Em parceria com uma importadora pré-selecionada, o restaurante italiano escolhe um tema e divulga um menu para um grupo seleto de interessados. A cada edição também participa uma pessoa convidada, seja chef, sommelier, ou representante da mesma importadora para agregar à vivência.

Nesta segunda edição, a casa aposta na junção da Itália com o Chile. Em parceria com a importadora Winebrands, que convidou o produtor Marco Antonio De Martino, um dos proprietários da vinícola que leva seu sobrenome, que elabora vinhos em várias regiões vitivinícolas do Chile. “Esta edição virá com muita força, tanto em sabor como em presença. Selecionamos cada etapa do menu a dedo, para que tudo se encaixe e proporcione uma vivência completa a todos que estiverem presentes”, afirma o restaurateur Juscelino Pereira.

Uma fusão ítalo-chilena

O cardápio da segunda edição da Confraria Cultural proporciona ao cliente uma experiência gastronômica com as especialidades do Piselli, de entrada será servido o Canapé de Carpaccio Di Pesci, preparado com lâminas de peixe branco curado na casa, erva doce e ovas frescas sobre torrada integral. Haverá ainda o Espetinho Caprese e a tábua com lascas de queijo Grana Padano. Para harmonizar com esta etapa do menu, foi escolhido o vinho branco De Martino Gallardía Old Vines White, elaborado com as castas Muscat e Corinto, na região do Vale do Itata, ao sul do Chile.

Na sequência, os clientes irão degustar o Tartare di Tonno, um tartar de atum adornado com pepino, emulsão de limão e geleia de hortelã. Nesta etapa, a bebida sugerida é o De Martino Legado Gran Reserva Chardonnay 2017, produzido com as uvas da região de Limari, ao norte do Chile, zona próxima ao mar que aporta ao vinho bastante frescor.

Em seguida, os convidados poderão escolher entre dois preparos. A primeira opção é a Plin D’anatra, uma massa fresca recheada com pato e molho do próprio assado. O vinho recomendado para acompanhar esse prato foi o De Martino Old Vigno Carignan 2019, elaborao a partir de vinhedos antigos. Vigno é uma denominação criada em 2010 para preservar o patrimônio de vinhas velhas de Carignan no Maule.

A segunda opção é o Risotto Funghi e Zucchini, feito com o cogumelo e duas texturas diferentes de abobrinha. Para esse preparo, a bebida proposta é o De Martino Viejas Tinajas Cinsault 2020, este vinho foi fermentado e envelhecido em ânforas centenários, tradição desde os primeiros vinhedos de Itata que foram plantados em 1551. O resultado é uma homenagem aos primeiros produtores de vinho do país neste terroir especial.

Para encerrar a etapa de pratos salgados, o Piselli Brasília vai oferecer o Ancho Al Carmenere, um ancho de Angus temperado com flor de sal, molho de vinho Carmenere e acompanhado de purê de batatas. O vinho sugerido para acompanhar esse preparo é o De Martino Vineyard Alto de Piedras Carmenere 2017, a linha Single Vineyard apresenta um único vinhedo, que segundo De Martino melhor expressa a variedade e o estilo da vinícola.

De sobremesa, o Piselli Brasília selecionou gelatina de grappa com frutas da estação, preparo refrescante e leve que acompanha bem os demais cursos da refeição. A experiência da Confraria Cultural sai a R$360 por pessoa, nesta edição. As reservas podem ser feitas até 25 de outubro.

Serviço

2ª Edição da Confraria Cultural Piselli Brasília

Quando: 27 de outubro (quinta-feira), às 19h

Onde: Piselli Brasília – Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Para mais informações: (61) 98124-0977 (Alê Nascimento) ou @pisellibrasilia

Embaixada da Itália realiza a 4ª edição do “Vini D’Italia – Salão do Vinho Italiano no Brasil”

A 4ª edição do “Vini D’Italia – Salão do Vinho Italiano no Brasil” ocorreu nos dias 17 e 19 de outubro, na Embaixada da Itália, com a curadoria da crítica enogastronômica Sueli Maestri.

Nesta edição do Salão além dos vinhos italianos e ítalo-brasileiros, que foram oferecidos pelos importadores e viticultores locais, foi realizado, um fórum de debates sobre o negócio de vinhos nos dois países, com a participação de respeitados especialistas no setor vitivinícola brasileiro.

“Estamos muito orgulhosos por contribuir para a realização e o sucesso de um evento que designou Brasília como a Capital do Vinho por duas noites, ampliando a atenção do público brasileiro para além dos tradicionais e consolidados circuitos de vinhos no país”, disse o Embaixador Francesco Azzarello. “Na esteira do sucesso experimentado no ano passado, com a experiente supervisão de Sueli Maestri, decidimos dobrar nossos esforços para fazer do evento “Vini d’Italia” um ponto de referência não só para os especialistas do setor, mas também para os apreciadores do beber bem”.

A programação

O primeiro dia (17 de outubro) foi dedicado ao mercado de vinho ítalo-brasileiro e seus impactos na economia dos dois países, com a realização do fórum “Debate: O mercado e as perspectivas do vinho Ítalo-Brasileiro”, apresentado pelos palestrantes Felipe Galtaroça, consultor de mercado de vinhos e CEO da Ideal BI Consulting e Diego Bertolini, consultor de mercado, especialista em vinhos e co-fundador do portal EducaVinhos.

Após o fórum, foi realizada degustação de vinhos de vinícolas ítalo-brasileiras harmonizados com queijos e produtos de charcutaria italianos.

O dia 19 de outubro foi dedicado à mostra de vinhos italianos importados no Brasil. Nesta noite, a degustação de vinhos italianos foi harmonizada com pratos típicos da gastronomia brasileira. Na ocasião, foram apresentados rótulos das principais regiões italianas como: Piemonte, Vêneto, Puglia, Toscana, Umbria, Sicília, Campanha, Trentino Alto Adige, entre outras.

O encontro contou com a participação de 17 das mais representativas importadoras e distribuidoras do mercado de vinhos do país, que disponibilizarão para os convidados 181 rótulos de diversos estilos e cepas, produzidos por viticultores da Itália, visando a promoção e aumento do consumo de vinhos e espumantes italianos no mercado brasileiro, assim como as relações comerciais entre os dois países.

O evento é uma iniciativa importante para levar a excelência da vitivinícola italiana diretamente ao público-alvo, estimulando a promoção e comercialização do produto no Brasil, mercado de enorme potencial para esse consumo.

Segundo dados da ITA – Italian Trade Agency no Brasil, em termos de volume, em 2021, a Itália exportou para o Brasil 12,3 milhões de litros de vinho e, só no primeiro semestre de 2022, injetou 6 milhões de litros de vinho italiano no mercado brasileiro.

“No mercado internacional, a Itália está em primeiro lugar como a maior produtora mundial de vinhos, e em termos de exportação para o Brasil, figura em quarto lugar no ranking dos maiores exportadores de vinho para o Brasil, sendo o segundo entre os países da Europa “, conclui Sueli Maestri.

Foto: Paulo Rogê

Provei e Aprovei

Amanhã, dia 22 de outubro, é celebrado o Dia do Espumante Brasileiro. Nenhuma bebida simboliza tanto o prazer de celebrar quanto o espumante. Pudera. Há séculos, o hábito de erguer uma taça borbulhante para comemorar alguma conquista faz parte das nossas tradições. O costume teria se iniciado nas festas promovidas pela realeza europeia, mas outros atores também fizeram esse hábito se tornar popular no mundo inteiro. Um deles foi o estadista francês Napoleão Bonaparte, que comemorava suas vitórias abrindo garrafas da borbulhante bebida, algo que, inclusive, ele não dispensava nem mesmo nas derrotas.

Por isso, nesta semana, dedicarei esta parte da coluna ao nosso espumante brasileiro, representado aqui pelo espumante Garibaldi Extra Brut Expecial 90 anos.

A Cooperativa Vinícola Garibaldi conquistou, no ano passado, quase 100 premiações internacionais, grande parte delas oriundas de seus espumantes. O Espumante Garibaldi Extra Brut – Especial 90 anos, elaborado para celebrar os 90 anos da Cooperativa Vinícola Garibaldi, comemorados em 2021, se destaca pelo paladar estruturado e cremoso, com maciez natural e frescor intenso. A harmonização é feita com frutos do mar, patês, carne vermelha, aperitivos, peixes e queijos. Preço médio: R$ 64,00.