Relembrando meu primeiro L’Étape de Tour na França e o Giro D’Itália do ano passado

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Isso mesmo pessoal, antes de descrever um pouco da localidade, vou só deixar registrado e (re) lembrado dois fatos marcantes: Pau foi a primeira cidade onde estive para correr um L’Étape do Tour em 2010 entre Pau e o “temido” Col du Tourmalet e a vitória do dia no Tour de France hoje foi de um ciclista que tive o privilégio de acompanhar nas últimas etapas até a chegada no tapete rosa em Verona (IT).

A cidade inicial de hospedagem foi Lourdes, que fica a 40 quilômetros de Pau. Pau é conhecida por sua história, arquitetura riquíssima – em Lourdes, ficamos hospedados em um minúsculo hotel de freiras e que não podia entrar com bicicletas (rs) – fomos inclusive agraciados com um prato (Garbure) que é uma sopa de legumes e carne de porco, foi muito gostoso comer ali perto em uma rua adjacente uma carne suculenta (Foto: Suckling Lamb) com um macarrão carbonara – eu não gosto de sopa por nada, mas nos demos bem com a “desert”, um bolo de massa folhada com creme e amêndoas. Por ali, bem perto, foi possível fazer nosso primeiro treino de bicicleta e subir o Hautacan e outras montanhas míticas do Tour. Estar perto de Pau e Lourdes te oferece uma rica gastronomia, histórias locais e também as proximidades com montanhas icônicas da prova.

Lauruns está situada no Parque dos Pirineus e isso faz com que seja possível estar bem próximo da natureza, principalmente no inverno. Para os que gostam de gastronomia, poderão degustar queijo feito de leite de ovelhas. E a localização entrega também uma Terma – Eaux-Bonnes – que é bastante procurada por turistas de todos os cantos.

A primeira bicicleta a cruzar a linha de chegada em Lauruns foi uma Specialized pilotada por um já campeão de uma grande volta. Certamente você conhece essa marca de bicicletas, não é mesmo?

Vantagem para Vingegaard; Pogacar com problemas; Hindley lidera

Matt Rendell

A etapa 5 do Tour de France, Pau-Laruns (162,5 km), incluiu o Col du Soudet, de 15 km, de supercategoria, e o Col de Marie Blanquette, de 7,7 km, mas especialmente íngreme nos últimos 4.

Antes da primeira das subidas, impulsionada principalmente por Wout Van Aert (Jumbo Visma), 36 ciclistas se separaram. Em seguida, 3 ciclistas se separaram deles: Wout Van Aert (a apenas 16″ da liderança geral), Victor Campenaerts (Lotto DSTNY) e Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Mesmo que a subida para o Col de Soudet tenha começado muito antes do início oficial da subida, no km 72,3, faltando 60 km para o final, Van Aert, Campenaerts e Pedersen chegaram à placa com uma vantagem de 1’13” sobre os 33 perseguidores, que incluíam Jai Hindley (Bora-Hansgrohe, a 22″), seu companheiro de equipe Emanuel Buchmann (a 43″) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek, também a 43″), e 2’40” sobre o grupo do camisa amarela.

Atrás deles, Remi Cavagna (Soudal – QuickStep) imprimiu um ritmo alucinante para levar o líder de sua equipe Julian Alaphilippe até os líderes. Atrás deles, o velocista Fabio Jakobsen, que caiu ontem, estava lutando na parte de trás. Parte do drama foi ver Jakobsen e o campeão americano Quinn Simmons, que sofreu uma forte queda no início, lutando para ficar dentro do limite de tempo.

A -77,6, López (Lidl-Trek) liderou os perseguidores até o WVA. A diferença para o grupo da camisa amarela era de 3’09”. Em segundos, o grupo recém-integrado se dividiu e Felix Gall (ACT), Ciccone, Hindley, Buchmann e Neilands lideraram a etapa. Hindley se tornou o atual camisa amarela.

Faltando 86 km para a chegada, Mads Pedersen foi abandonado pelos outros dois. Campenaerts desistiu de se especializar em contrarrelógio porque, como compatriota de Remco Evenpoel e Wout Van Aert, não conseguiu vencer uma corrida.

Agora ele estava em uma fuga – e Wout também estava nela.Alaphilippe liderou os perseguidores que o ultrapassaram. Ciccone, companheiro de equipe de Pedersen na Lid-Trek, trocou sorrisos com ele ao passar. Juan Pe López então assumiu a liderança, com Ciccone em sua roda.

Faltando 4 km para o topo, o escalador austríaco Felix Gall, vencedor da etapa no Tour de Suisse, atacou sozinho e cruzou o GPM com uma vantagem de 25″.

Na descida do Soudet, com 20 pontos de montanha a mais, Gall foi rapidamente alcançado e Krists Neilands (Israel Premier Tech) atacou. Atrás dele, Van Aert e Alaphilippe juntaram forças e abriram caminho no rastro de Neilands. Faltando 33 km para o final, eles alcançaram o letão. Mas os perseguidores estavam apenas 25″ atrás, e o grupo da camisa amarela a 3’20”.

Na parte baixa da temida Marie Blanque, Omar Fraile (Ineos) liderou o grupo de Hindley até Neilands, Alaphilippe e Van Aert. Isso deixou sete ciclistas na frente: Dani Martínez, Berthet, Gall, Buchmann, Hindley, Madouas e Ciccone. Dois deles, Gall e Hindley, saltaram quando faltavam 23 km para o final. Madouas tentou atravessar. Ciccone e Buchmann, depois Martinez e mais um.

Wout Van Aert voltou direto para a frente do grupo da camisa amarela.

Enquanto Hindley aumentava sua vantagem na frente, Sepp Kuss (Jumbo Visma) arrastava seu líder Jonas Vingegaard, com seu rival Tadej Pogačar por perto, para longe do grupo. O camisa amarela Adam Yates, seu irmão Simon e as outras esperanças do GC foram incapazes de segui-los.

Então, de repente, o próprio Vingegaard acelerou. Enquanto Pogačar observava, o dinamarquês abriu uma distância enorme.

Depois de cruzar o Col de Marie Blanque, ele alcançou Ciccone, Gall e o companheiro de equipe de Hindley, Buchmann. Nenhum deles conseguiu se aproximar do atual líder do Tour. À frente, Hindley manteve a compostura enquanto Vingegaard se aproximava.

Pogačar, por sua vez, estava perdendo terreno. Depois de ser pego por um grupo de ciclistas cansados – os gêmeos Yates, Mattias Skjelmose, David Gaudu e outros – ele chegou mancando, 1’04” atrás de Vingegaard e 1’38” atrás de Hindley.

Na linha de chegada, Hindley comemorou não apenas a vitória da etapa, mas também a camisa amarela. Ele havia começado o dia atrás de Vingegaard por 5″ e Pogačar por 17″. Ele terminou o dia liderando Vingegaard por 47″ e Pogačar por 1’40”.

Wout Van Aert terminou em 42º lugar, 8’14” atrás de Hindley, e a importância de sua corrida se perdeu nas estatísticas. Mas foi sua agressividade que destruiu o Tour de France. Amanhã, em uma etapa ainda mais difícil, com um final em subida em Cauerets-Cambasque, espera-se ainda mais drama.