O luxo nos três vales! Passeio de trenó e muita neve!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Courchevel oferece uma das maiores possibilidades de viver o luxo na neve: são estações de esqui, gastronomia e vida noturna em alto padrão. Os apaixonados por atividades na neve certamente colocam em sua lista poder esquiar no Les Trois Vallées, que fica bem próxima a Chamberry, na França.

As pistas de esqui e snowboard são conhecidas por todo o mundo e oferecem um alto padrão de qualidade e possibilidades. Mesmo quem não é tão radical pode optar até mesmo por um passeio de trenó puxado por cães.

O local é tão requintado e procurado por exigentes do “mundo alpino” que grande parte dos restaurantes são dotados de estrelas Michelin. Com boa organização e planejamento, é possível se deliciar deste maravilhoso e luxuoso local.

A bicicleta que cruzou a linha de chegada foi a suíça BMC.

Gall conquista sua primeira vitória no Grand Tour, enquanto o Super-Homem Pogi encontra sua kryptonita

Matt Rendell

Supõe-se que a kryptonita seja verde e cristalina, mas na França, neste verão, ela assumiu uma manifestação amarela e humana na forma do líder da corrida, Jonas Vingegaard.

Como o Super-Homem, pensávamos que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) era invencível. Mas ele estava com o rosto branco, as bochechas afundadas e os olhos pretos por muitos quilômetros antes do momento, a 7,8 km do topo do Col de la Loze, quando uma lacuna se abriu entre ele e seu rival e, de repente e definitivamente, ele perdeu o Tour de France.

Sepp Kuss passou à frente de seu capitão Vingegaard e aumentou a velocidade, o companheiro de equipe de Pogačar, Marc Soler, recuou e começou a estabelecer um ritmo muito mais lento, que o esloveno podia acompanhar com dor. Era como se a proximidade contínua com a aura do piloto dinamarquês tivesse drenado sua vitalidade.

Kuss, Vingegaard e o tenente de montanha de Pogačar, Adam Yates, que estava cavalgando para proteger seu terceiro lugar, desapareceram na subida à frente deles. Depois que Kuss terminou sua puxada, o dinamarquês se desvencilhou de Yates e pulou de Benoot para Kelderman antes de partir sozinho e terminar a etapa em quarto lugar, atrás do vencedor Felix Gall (AG2R-Citröen), Simon Yates – segundo hoje, assim como na primeira etapa, há 18 dias – e Pello Bilbao, vencedor em Issoire há 8 dias.

7’37” depois de Gall ter conquistado a primeira vitória no Grand Tour e a segunda vitória em toda a sua carreira profissional, e 5’45” depois de Jonas Vingegaard, Soler e Pogačar cruzaram a linha de chegada. É verdade que o esloveno perdeu o Tour de France de 2022, mas isso foi contra um ataque duplo do Jumbo-Visma de Vingegaard e Primož Roglič, auxiliado por uma das maiores provas do Tour de France da história pelo extraordinário Wout van Aert. Este ano, Roglič venceu o Giro d’Italia em maio e não começou o Tour de France, e van Aert tem sido bom – muito bom – mas não a máquina que era há um ano.

Depois de brilhar na primavera em corridas de um dia que exigem muito de seus ciclistas – Milão-Sanremo (4º), Tour de Flandres (1º), Amstel Gold (1º), Flèche Wallonne (1º), entre outras – antes de se acidentar e quebrar o pulso naquele monumento, Liège-Bastogne-Liège, ele chegou ao Tour como favorito, como acontece em todas as corridas em que participa.

Dessa vez, Pogačar foi superado por um piloto melhor. Ele nunca havia sofrido uma derrota tão grande. Foi um momento da mais suprema tragédia esportiva – mas apenas esportiva. Recusando-se a ser entrevistado pelos repórteres de TV que o aguardavam, ele respondeu à minha tentativa de dizer “Tadej, isso nunca aconteceu com você antes”, virando-se, sorrindo e dando de ombros.

A quinta e a sexta-feira oferecem um pouco de descanso em etapas mais fáceis, que serão adequadas para os velocistas. O sábado oferece uma última chance para o esloveno recuperar o orgulho com uma vitória na etapa. Mas a camisa amarela, agora a 7’35” de distância, está fora de alcance.