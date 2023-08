Imperdível para os amantes da neve!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

A última semana do Tour de France nos Alpes está oferecendo uma infinidade de dicas de cidades para os amantes da neve e do esqui. Mourtier é mais uma dessas. A cidade é pequena, mas dá acesso a dezenas de opções de pistas de esqui da região, como uma das mais belas que conheci: Val Thorens.

Aproveite para passear pelas ruas e observar um cenário maravilhoso que esta cidade oferece. Igrejas, museus e atividades culturais são os pontos altos de Bourg-en-Bresse. A arquitetura da Igreja de Brou, o Museu, que leva o mesmo nome, e o Parc de la Bâtie são pontos de interesse para quem passar por esta cidade. E lembre-se de experimentar o frango de Bresse.

A bicicleta que primeiro cruzou a linha nesta etapa foi a mundialmente conhecida Specialized.

Asgreen vence contra todas as probabilidades, enquanto um pequeno grupo desafia o pelotão

Matt Rendell

Um ano atrás, Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) caiu no Tour de Suisse, treinou demais para poder começar o Tour de France em sua terra natal, a Dinamarca, adoeceu com algum tipo de distúrbio de fadiga crônica e desistiu depois de uma semana. Para um ex-vencedor do Monumento – ele venceu o extenuante Tour of Flanders de um dia em 2019 – isso marcou o início de um período difícil.

Este ano, ele normalmente passaria seu Tour pedalando forte perto da frente nos quilômetros finais das etapas de sprint, para ajudar o sprinter de sua equipe, Fabio Jakobsen, nos dias planos. Mas, depois que Jakobsen não conseguiu iniciar a etapa 12, o dinamarquês – sim, outro dinamarquês neste Tour dinamarquês – teve um papel livre e hoje ele o usou para iniciar a primeira tentativa de fuga do dia, com Jonas Abrahamsen (Uno-X) e Victor Campenaerts (Lotto Dstny). A fuga tornou-se imediatamente a fuga do dia.

O pelotão nunca lhes deu muita liberdade: a diferença chegou a 1’45” depois de cerca de 8 km, mas ficou abaixo de um minuto durante as 5 horas restantes da etapa. Por que o pelotão não fechou o trio líder – por que eles se deram ao trabalho de continuar – era um dos mistérios diários do ciclismo.

Mas eles continuaram. Faltando 58 km para o final, após uma longa e aparentemente não totalmente amigável conversa com Jasper Philipsen, o companheiro de equipe de Campenaerts, Pascal Eenkhorn, acelerou para fora do pelotão. Campenaerts sentou-se e esperou por ele, depois o guiou até a fuga. Juntos, esses quatro grandes motores – e o norueguês Abrahamsen começou como um escalador de 60 kg, mas depois decidiu que teria mais opções como um Rouleur de 80 kg, então ganhou o peso necessário – seguiram em frente com comprometimento absoluto, apesar de uma perseguição cada vez mais frenética.

Ao se aproximar da linha de chegada, enquanto o pelotão se aproximava dos líderes em alta velocidade, Asgreen se distanciou de seus três companheiros para vencer sua primeira etapa do Grand Tour, à frente de Eenkhoorn, segundo, Abrahamsen, terceiro, e Jasper Philipsen, que venceu o sprint do grupo e foi creditado com o mesmo tempo do vencedor. Foi assim que a disputa ficou acirrada. A vitória representou o triunfo do espírito do pequeno grupo contra a tirania do pelotão – e a terceira vitória de etapa da Dinamarca em um Tour que, agora sabemos, será vencido pelo dinamarquês Jonas Vingegaard.