Uma nova casa para cafezeiros, gastronomia completa em Pirénopolis e muito mais

De pouco em pouco, o quadrado brasiliense vai ganhando destaques incontestáveis. Entre eles, o universo dos viciados por cafeína. Segundo a Associação da Indústria do Café, em 2023, os brasileiros consumiram 21,7 milhões de sacas. No Centro Oeste, segundo a pesquisa, o número de consumo de sacas é de 1,73 milhões, atingindo a quarta posição. Pensando nisso, Luiz Corrêa – que estava no comando da loja de roupas Hoy, Ahoy! – expandiu horizontes e criou o Hoy, Ahoy! Coffee. Colorido, assim como a marca de roupas, o café também transmite todo o alto astral e leveza, perfeito para encontro de amigos, amorosos e até reuniões. A Coluna À Mesa fez uma visita e ficou positivamente surpreendida com todos os aspectos do local: a qualidade dos grãos, o

atendimento, as delícias do menu e o espaço. Uma incrível adição ao plantel de cafeterias de Brasília que vale o seu tempo.

Localizada na 107 Norte, a Hoy, Ahoy! Coffee está com uma gama ampla de grãos (foto): desde frutados até mais críticos. Quem comanda esse controle de grãos aromáticos é o barista Fabrício

Lima, que trabalha ao lado de Luiz Corrêa como um dos sócios. A proposta dos rapazes é trazer praticidade, sabor e bons momentos ao Hoy, Ahoy! Para acompanhar o café, a Coluna À Mesa provou a porção deliciosa de coxinhas sem massa, que harmonizou perfeitamente com um grão mais aromático.

Para levar para casa

Para quem ama souvenires ou colecionáveis de restaurantes, o Mania de Churrasco do Brasília Shopping (Setor Comercial Norte) acaba de trazer uma novidade imperdível: um copo personalizado pelo artista Rômulo Deu Cria. A marca criou três opções de copos termossensíveis super criativos e bonitos. Na compra do Churrasco Burger do dia combinado (todas sextas-feiras até 12 de abril) com uma Pepsi Black ou uma Pepsi convencional, o cliente poderá escolher um dos Copos Colecionáveis, de 550ml cada, para levar para casa com a adição de apenas mais R$ 2. Ou quem quiser adiquirir sem o combo, o preço unitário do copo é R$9,90. “Os Copos Colecionáveis ficaram incríveis e com certeza vão atrair o desejo das pessoas para formar essa coleção. Ainda por cima, eles são termossensíveis, características que os tornam ainda mais legais. É só colocar a bebida bem gelada em seu interior para vê-los mudar de cor”, destaca Carolina Teleze, gerente de Trade Marketing do Mania de Churrasco.

Nem tão fora do quadrado

Falta muito pouco para a estação mais querida nos deixar, o verão. Em poucas semanas, damos início ao Outono e para despedir, que tal uma experiência completa que une lazer e gastronomia? Localizada em Pirenópolis, a Pousada dos Pirineus, sob o comando da empresária Mércia Crema, transformou esse município de Goiás em um dos pontos mais atrativos

do Centro Oeste. Além do lazer completo, o local também dispõe do melhor da gastronomia com dois restaurantes in loca. Ambos supervisionados por chefs talentosos. Inspirados pela culinária goiana e internacional, os chefs despertam as melhores sensações por meio da culinária nos restaurantes Solar do Frota (foto) e na Churrascaria Cavalhadas. O restaurante, que também está localizado no complexo de lazer, conta com uma gama infinita de opções culinárias, desde a comida contemporânea goiana até os clássicos da cozinha italiana. Para os últimos momentos do verão e para qualquer outra ocasião, a Pousada dos Pireneus é uma parada obrigatória.

Um steakhouse com S maiúsculo

Já pensou em provar os melhores sabores da Swift nas mãos de vários chefs? Essa é a proposta do Swift Meat Point, uma steakhouse que prepara os melhores cortes da marca com muito carinho e talento. Localizada no Gilberto Salomão, o novo espaço da Swift em Brasília também traz esses cortes especiais acompanhados por guarnições deliciosas. Destaque para o corte de Ancho (foto) que tem feito muito sucesso entre os visitantes do novo espaço.