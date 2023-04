Dieta sem sofrimento é possível?

Nutricionista Marina Gusmão conta no episódio de hoje como é possível fazer uma reeducação alimentar sem abrir mão do prazer de comer

No Thati Dando Sopa de hoje (13/4), eu converso com a nutricionista Marina Gusmão, que tem como foco o emagrecimento definitivo por meio da melhora do relacionamento com a comida.

A gente conversa sobre dieta, hábitos, relação com o alimento e conta como é possível fazer uma reeducação alimentar sem abrir mão do prazer de comer.

Vem comigo descobrir como fazer dieta sem sofrimento: