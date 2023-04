Comida de Encontros, com Letícia Fialho

Mesmo com a correria do dia a dia, cantora se esforça para manter hábitos simples, mas fundamentais, como fazer refeições com a família

A refeição em família só traz benefícios: boas trocas, risadas, cuidados… a gente divide nosso dia, nossos aprendizados, damos e recebemos a atenção que merecemos. Porém, este hábito anda perdendo espaço por conta da correria diária, e as refeições estão cada vez mais rápidas. Neste episódio, eu conversei com a cantora e compositora Letícia Fialho, que, mesmo lutando contra o relógio, consegue privilegiar a refeição em família. “Comida de Encontros” é um passeio pelas memórias de cada um de nós: