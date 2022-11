“Para ser gigante é preciso pensar grande”, afirma André Nunes”

Em entrevista à coluna, André Nunes traz declarações motivadoras para empreendedores. Confira mais sobre o Gigante!

Para ter sucesso em qualquer área na vida, é necessário não apenas muita motivação, mas também novos comportamentos, habilidades, competências e atitudes que nos permitam vender mais e melhor que os nossos concorrentes. Mas tem um quê a mais’ que faz toda a diferença nesse mercado tão exigente do mundo das vendas: amor. É fundamental que se tenha um enorme e visível amor por aquilo que se faz.

Foi isso que encontrei no perfil do empresário André Nunes: amor por suas empresas, produtos e serviços, família e equipe! Um real amor por servir e transformar vidas. “As duas maiores dores dos empresários hoje se chamam vendas e time. E é justamente desenvolvendo uma mentalidade forte e poderosa que eles aumentarão o controle sobre o sucesso de suas vendas. Quando eles entendem o que estão fazendo, as coisas correm de maneira muito mais simples, e eles sabem como agir para alcançar o resultado desejado. Há quem foque em problemas e há quem seja focado em soluções. Pessoas que têm o DNA de gigante entendem o poder da gratidão e do perdão e enxergam as possibilidades ao invés das dificuldades. Quem faz diferença no mundo é quem olha para os desafios como algo que lhes diz respeito”, afirma André.

Empresário, escritor de bestsellers, treinador e mentor de equipes de vendas, André iniciou sua trajetória na área comercial com apenas 9 anos vendendo pães do tipo rosca em paradas de ônibus e, atualmente, é considerado um dos maiores treinadores de vendas do Brasil. André Nunes é um palestrante singular, centrado em resultados estratégicos, financeiros e operacionais, possui destacada disposição para encontrar soluções e fortalecer o relacionamento com os clientes. Um homem que procura sempre superar limites e a ressignificar os acontecimentos transformando-os em algo intenso.

Fundador do DNA de Gigantes, criou um método inovador com estágios comportamentais para ser gigante de vendas, possui inúmeros relatos de resultados extraordinários para clientes no ramo de concessionárias, construtoras, academias, shopping centers, supermercados, faculdades, drogarias, restaurantes, vestuário, segurança e diversos outros segmentos. É eleito pela M.Officer Brasil como o melhor e mais novo gerente; pela Chevrolet Brasil, recebeu o título de melhor vendedor, assim como na FIAT Brasília. Ganhador de inúmeros prêmios atuando como gerente nacional na telefônica Vivo, Blackberry, Bridgestone e Sherwin Williams.

André é também autor e escritor do livro “DNA DE GIGANTE – Transforme emoção em vendas”. Suas palestras e treinamentos acontecem em várias cidades e estados em todo o Brasil, alcançando centenas de pessoas que buscam desenvolvimento na vida e nos negócios. Nos seus eventos compartilha sua vivência profissional e também o método para gerar mais valor e vendas para empresas, profissionais liberais, aumentarem sua lucratividade, desempenho e faturamento.

“Sempre fui um jovem, inquieto e empreendedor, que mesmo sem ter condições financeiras sempre tive uma paixão enorme e vontade de mudar a realidade das coisas. Deus colocou no meu coração a aspiração de desenvolver projetos que a grande maioria das pessoas julgava absolutamente impossível. Amo desafiar o paradigma do impossível, isso me motiva”, afirma o empresário.

“Eu entendi algo muito importante na minha vida que eu carrego até hoje, que é: honrar a nossa família, amigos e as pessoas que nos são leais. Somos todos irmãos, e você só vai conseguir ter sucesso se ativar a felicidade dos outros. Se você der propósito para a vida das pessoas, contribuir e levar alegria para o próximo. Seja o que for que você faça. Se nós não conseguirmos responder o ‘por que’ do que estamos fazendo, e o teu ‘por que’ não ativar e abençoar o outro. Não vai durar muito, se você faz alguma coisa só porque você quer ficar rico e famoso isso não vai se sustentar”, completa.

Empreender é de dentro para fora, e é certo que nossas atitudes e comportamentos de hoje que irão garantir os resultados que esperamos no nosso futuro. Não tem sucesso fácil, não tem enriquecimento fácil, temos que saber gerenciar nãos, saber gerenciar frustrações e a ser persistente. Portanto, o profissional que deseja ser bem-sucedido precisa investir no crescimento pessoal e profissional.

O André é uma grande inspiração, um ser que honra a família, respeita as pessoas, adora a Deus e sabe o valor de equilibrar cada um dos pilares da vida, sua grande missão com certeza é ser um acelerador de pessoas, ele entendeu que tinha que contribuir para o crescimento do próximo, partilhando como aprendeu a ser resiliente e elástico ao longo da sua trajetória.

O DNA de Gigantes foi idealizado para quem busca alcançar alvos ainda mais altos. Também impulsiona a carreira em qualquer área de atuação, pois um profissional que se empenha em expandir os conhecimentos de maneira contínua terá mais oportunidades de crescimento. Você pode desenvolver uma nova postura e vender mais. Assim você estará preparado para lidar com novos desafios, aumentar seu faturamento, ter visão estratégica, inteligência emocional, liderança e tudo o que você precisa para aumentar suas vendas.

Evento

Seja gigante e transforme emoções em vendas. A maneira mais rápida para acelerar qualquer resultado é se conectar com pessoas com o mesmo objetivo que o seu, de preferencia, com pessoas que já chegaram onde você almeja. Nos dias 09, 10 e 11 de dezembro, em Brasília, vai acontecer o maior treinamento de vendas do país, para empresários, empreendedores, vendedores e autônomos, e segundo André, o evento abordará conceitos, lições práticas e dinâmicas. “Ao longo dos encontros, o público aprenderá a ter paixão, força e motivação para realizar vendas de sucesso.”

Somente buscando a evolução diária conseguiremos fazer o melhor uso do nosso conhecimento e enxergar melhores oportunidades. Sejam ousados e forças poderosas seguirão vocês.

Serviço

9, 10 e 11 de dezembro

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 297 no link