Brasília, a capital do sucesso

Você já deve conhecer essa história. Brasília surgiu da ousadia, de um grande sonho. Para alguns, parecia uma missão impossível; para outros, uma utopia fascinante e inevitável. Idealizada por Juscelino Kubitschek e projetada pelos mestres Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a capital federal foi construída com coragem, visão de futuro e um senso de inovação que ainda hoje inspira.

Com o tempo, Brasília formou sua própria identidade, consolidou uma cultura singular e passou a transmitir esse espírito para as novas gerações. Mais do que centro político do país, a cidade também se tornou um ambiente fértil para o empreendedorismo.

Aqui, o espírito empreendedor pulsa forte. A cidade reúne qualidade de vida, diversidade econômica e um ecossistema cada vez mais dinâmico para quem quer inovar. Não por acaso, tem se destacado como uma das cidades mais empreendedoras do Brasil. E, como se sabe, não existe empreendedorismo sem pessoas à frente — indivíduos criativos, resilientes, prontos para transformar boas ideias em projetos reais.

Brasília é o lar de muitos desses protagonistas. Gente ousada, com visão, que encontrou na capital um terreno fértil para crescer e prosperar.

Hoje, 21 de abril de 2025, a cidade completa 65 anos — uma data marcada por conquistas, avanços e pela celebração de um sonho que continua vivo. Para homenagear o aniversário da capital, a coluna convidou alguns empreendedores que fundaram seus negócios aqui para compartilhar suas trajetórias e reflexões sobre o que significa empreender em Brasília.

Sucesso – Renata nos conte um pouco sobre como é a produção de vinhos no Cerrado?

Fazer vinho no Cerrado é mais do que produzir bebida. É contar uma história, afirmar uma identidade e mostrar que o Brasil é maior do que os mapas mostram. Empreender é isso: criar raízes onde disseram que nada florescerá. A Marchese nasceu de um sonho familiar, mas só se mantém de pé com muito amor, estudo e trabalho. Desde o início, eu sabia que o caminho não seria fácil: clima exigente, solo desafiador e investimento alto. Mas nunca quis atalhos – preferiu a rota mais difícil, porque é nela que se encontra a autenticidade. E esse sonho não foi vivido sozinho.

Dez famílias acreditaram juntas na força dessa terra. E há um ano, no dia do aniversário de Brasília, inauguraram a primeira vinícola da cidade – um marco que uniu paixão, coragem e compromisso com o futuro do vinho brasileiro. Na Marchese, cada garrafa carrega o suor de muitas mãos, a teimosia de quem acredita e o amor de quem planta sonhos. Porque quando se sonha junto, o impossível vira caminho — e o Cerrado floresce em taças que celebram conquistas. Renata Sanches Marchese Vinhos – Empreendedora e Vitivinicultora de Brasília

Sucesso – Tatiane, o que é empreendedorismo para você?

Sobre empreendedorismo, sou muito categórica: vencer a dor com o amor. Para mim, tudo na vida começa a partir de um sonho, e que esse mesmo sonho, deve ser sonhado e vivido. No entanto, como uma mulher adulta e madura, sempre soube dos empecilhos que encontraria ao longo do caminho. Aconselho outras mulheres a se encorajar para enfrentar os obstáculos, e com isso, seguir em busca de seus ideais. Meu lema é: Insistir, persistir e jamais desistir.

“Ser empreendedor é enxergar e acreditar naquilo que não podemos ver, é se empenhar e buscar sempre a melhoria”.

Empreender é uma missão e as mulheres precisam treinar resiliência nesse processo, além de amar muito tudo o que fazem para transformar vidas e também contribuir com uma sociedade melhor dia a dia com muitos desafios. “Não desista no primeiro obstáculo, vão surgir sempre percalços no caminho para nos paralisar, porém acredite e siga em frente. Quando confiamos na nossa missão de vida, no que faz nosso coração bater mais forte, torna o processo mais fácil. Escute sua intuição e apenas siga, analise o seu redor, mas não de uma forma que isso te paralise”.

A diretora da Dom caseiro afirmou que o propósito da empresa são pessoas que têm muitos sonhos, mas o maior deles é poder de fato ajudar várias pessoas e contribuir com muitas famílias unidas com um propósito forte de conectar corações através da sua empresa. É seu sonho e sua missão de vida! Tatiane Freitas Dom Casero

Sucesso – Raul qual a sua dica para os empreendedores que estão começando?

Conhecimento de mercado, parcerias e estudar muito, se capacitar ainda mais; frequentar eventos de empreendedorismo, fazer parte de grupos de networking. Isso fará toda a diferença ao seu negócio. Antes de se aventurar em empreender é importante que você tenha um bom conhecimento de mercado e, antes de tudo, dos players envolvidos para buscar parcerias e colaborações. Quanto menos sozinho você iniciar, mais fácil será. Desbravar um mercado desconhecido sem nenhum parceiro requer muito tempo e energia, mas contar com pessoas dispostas a lhe ajudar pode diminuir muito a sua carga de trabalho.

Busque saber como é o dia-a-dia de um empreendedor. Digo isso para que você tenha uma visão mais clara do que faz este profissional. Muitos querem empreender, mas não estão dispostos verdadeiramente a pagar este preço. Quem é dono do próprio negócio trabalha mais de doze horas por dia, não tem fim de semana, não tem férias ou décimo terceiro, não tem renda garantida no mês seguinte. Em geral, a visão do empregado é passiva, você senta lá e espera que alguém te diga o que fazer. Isso, contudo, é o oposto da visão e da rotina de um proprietário/criador. Ninguém chegará até você para dizer o que fazer. Raul Maia – Consult Mídia

A Consul Mídia é uma empresa fundada em Brasília que é focada em soluções e serviços de Tecnologia da Informação, com foco em transformação digital e evolução contínua. Atua no desenvolvimento, implantação, automação e integração de soluções tecnológicas. Um importante provedor de soluções para os setores público e privado, ajudando empresas dos mais diferentes segmentos e portes a desenvolver e implantar projetos de Inteligência de Negócios – BI e Data Discovery.

Sucesso – Ricardo nos conte um pouco sobre como é empreender em Brasília.

Sou nascido, criado e apaixonado por essa cidade. Nossos parques, nosso lago e nosso céu tem um lugar cativo nos meus dias e no meu coração. Quem afirma que Brasília é terra só de político certamente não mora aqui. Quem é, sabe que Brasília é também lugar de arte. A jornada artística começou com os arquitetos, seguiu com os músicos e, agora, floresce também na gastronomia. Hoje temos pizzas, sorvetes, cafés e hambúrgueres que digo, com orgulho e convicção, estarem entre os melhores do Brasil e quiçá, do mundo.

Acredito que o empreendedorismo é um dos grandes pilares de transformação da construção cultural de uma cidade. Empreender é a capacidade de, a partir de pensamentos, desejos e sentimentos, materializar algo que gere valor para as pessoas e para a sociedade. Hoje vivemos um momento único e uma grande oportunidade: participar da transformação da cultura da capital do nosso país. Sinto que nos próximos anos, vários negócios que nasceram aqui vão ganhar espaço e destaque Brasil afora. Só tem uma coisa… talvez o mundo não precise de mais negócios. Talvez ele precise de negócios mais ricos.

Para quem sente o chamado para empreender, deixo além de palavras de entusiasmo e incentivo, uma provocação – Como podemos criar negócios que, além de gerar lucro e empregos, enriqueçam a cidade que vivemos? Mas lembre que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é muito dinheiro. Como podemos criar negócios que enriqueçam a cidade com saúde, alegria, respeito, educação, amor, oportunidade, compaixão, empatia, presença, justiça, conexão e tantas outras virtudes? Eu sei que não sei a resposta. Mas sei que estamos há quase oito anos sendo movidos por esses questionamentos e posso afirmar que a jornada tem sido, no mínimo, memorável. Ricardo Sechis – Ricco Burger.

Sucesso – Daniely nos fale como é empreender na área da ciência quântica.

Empreender na área da ciência quântica da saúde integrativa é um desafio complexo e multifacetado. Uma das principais barreiras é a falta de conhecimento e compreensão sobre esse assunto por parte do público em geral. Muitas pessoas ainda são céticas e não entendem a oportunidade que estão perdendo ao não se informar e não se permitir tratamentos quânticos integrativos. A saúde integrativa é uma abordagem inovadora que se diferencia da medicina tradicional ao não utilizar medicamentos alopáticos, que comprovadamente trazem efeitos colaterais extremamente nocivos à saúde e ao bem-estar dos pacientes.

No entanto, a cultura dos remédios alopáticos é extremamente forte e está implantada na mente das pessoas, tornando difícil para elas considerar novas possibilidades de tratamentos. O maior desafio é conscientizar as pessoas e elevar o nível de consciência a respeito desses tratamentos que tratam a verdadeira saúde do paciente. É necessário educar e informar sobre os benefícios da saúde integrativa e como ela pode oferecer opções mais eficazes e seguras para os cuidados com a saúde. Além disso, é preciso superar a resistência e a criticidade das pessoas em relação a esses tipos de tratamento. Muitas vezes, as pessoas se sentem confortáveis com o que conhecem e têm medo de experimentar coisas novas. É necessário criar uma cultura de confiança e credibilidade em torno da saúde integrativa, mostrando resultados positivos e histórias de sucesso. Outro desafio é a falta de apoio e reconhecimento por parte da comunidade médica e científica. A saúde integrativa ainda é vista como uma abordagem alternativa e não é amplamente aceita como uma opção válida para o tratamento de doenças.

No entanto, apesar desses desafios, é possível empreender com sucesso na área da ciência quântica da saúde integrativa. É necessário ter uma visão clara, uma estratégia bem definida e uma equipe dedicada e apaixonada. Com educação, conscientização e inovação, é possível criar um movimento que promova a saúde integrativa como uma opção viável e eficaz para as pessoas. Daniely Britto Terapeuta Quântica de Brasília

Como podemos ver Brasília é uma cidade Empreendedora com muito potencial e tem muitas oportunidades para aqueles que desejam criar e expandir seus negócios. E no universo do empreendedorismo, acredito que a verdadeira grandeza não se mede pela busca de exaltação pessoal, mas sim pelo comprometimento em ser o melhor no que faz. Dedicar-se arduamente ao trabalho é uma escolha consciente de buscar constantemente o aprimoramento e alcançar objetivos cada vez maiores.

Muito obrigada a todos que contribuíram ricamente para a elaboração do texto e homenagem de hoje! Nessa jornada de superação diária, todos vocês inspiram não apenas a si mesmos, mas também todos ao seu redor, transmitindo uma mensagem poderosa de determinação, perseverança e capacidade ilimitada de conquistar sonhos e transformar realidades.

Continuem sendo o farol que ilumina o caminho para outros empreendedores trilharem suas próprias trajetórias de sucesso. O interesse, a união e o apoio de vocês é fundamental para essa jornada emocionante para transformar visões em realidade e impulsionar o crescimento sustentável de Brasília e do Brasil como um todo.

Feliz 65 anos Brasília – Parabéns pela cultura empreendedora em ascensão e por está construindo um futuro brilhante e próspero no mundo dos negócios! A cidade que nos encanta e inspira a cada nascer do sol e nos permite viver intensamente o presente, compartilhar alegrias vibrar com novas conquistas, sorrir, explorar e amar.

Até a próxima amados leitores.

Fontes: Segundo o Índice de Progresso Social Brasil 2024 e o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) de 2023 a Capital foi Eleita como a capital com a melhor qualidade de vida do país, Brasília apresenta bons desempenhos em outras áreas que se interligam por muitas razões. Se o Distrito Federal se destaca por oferecer saúde, infraestrutura urbana, segurança pública e turismo de qualidade, isso colabora para que cada vez mais pessoas com o desejo de empreender invistam por aqui. O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023 revelou que, entre as 101 cidades mais populosas do país, Brasília fica atrás apenas de São Paulo, Florianópolis e Joinville, graças ao trabalho de ampliar a capacidade da economia local, fomentar a efetiva geração de emprego e renda e promover o crescimento equilibrado e sustentável.