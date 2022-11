1BRZ Summit: um projeto do empresário brasileiro André Duek para top producers do mercado imobiliário de luxo nos EUA.

Mas quando se trata de um mercado aristocrático com clientes de alto valor, esse público necessita de profissionais com habilidades que vão além do esperado

Daiany Nasteoli

[email protected]

Empreender no mercado imobiliário de luxo pode ser extremamente desafiador e recompensador. Não somente por se tratar de negócios que são baseados, entre outros, em experiências e personalização, focando ainda em inteligência construtiva, escolhas conscientes, qualidade de vida, sustentabilidade, tecnologia e conforto. Mas também porque investir em imóveis de alto padrão é uma alternativa relativamente segura, de alta rentabilidade e uma ótima aposta para quem procura investimentos eficientes e distintos.

Mas quando se trata de um mercado aristocrático com clientes de alto valor, esse público necessita de profissionais com habilidades que vão além do esperado. O intuito é que a troca na negociação se torne inestimável, levando os compradores à melhor solução.

Mas onde encontrar profissionais tão especiais? E é sobre isso que irei falar hoje.

Nos dias 11, 12 e 13 de Novembro, os empresários André Duek e Carolina Lara proporcionaram uma imersão de alto valor agregado com os maiores top producers brasileiros. O evento aconteceu na Flórida – EUA.

Com conteúdos de empreendedores brasileiros como João Cordeiro, a brasiliense Luísa Peleja, Patrick Pires, dentre outros. Foram abordados temas como: branding, inovação, comunicação, liderança e negócios internacionais. E esse Summit foi específico para profissionais da indústria imobiliária. E além da total imersão em um grupo seleto de profissionais bem sucedidos e com conhecimentos técnicos, teve a troca de experiências dos palestrantes, a oportunidade de entender o que define o ‘sucesso’ e também os próximos passos para seguir e alcançar objetivos.

O fato é que o que o cliente quer deve ser o que ele realmente precisa. Como já dizia Warren Buffet: “preço é o que você paga. Valor é o que você recebe.”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É necessário entender a dinâmica desse mercado e adotar uma abordagem única, exclusiva e eficaz. André acredita que: “se você quer transformar a sua carreira e o seu negócio nessa cavidade, é preciso investir para aprender com os melhores profissionais. Aprender na prática com quem está ganhando os maiores prêmios no Mercado Imobiliário de Luxo dos EUA.”.

“Se você quer entrar no mercado de luxo, é necessário se adaptar ao cliente de alto padrão. Este treinamento é uma oportunidade excepcional para acelerar o crescimento pessoal e aprender com os profissionais que estão fazendo acontecer na prática.” Carolina Lara líder do Duek Lara Group.

O conhecimento técnico e a troca de experiências dos palestrantes com certeza trouxeram um valor inegável para os participantes. Na realidade, o que o conhecimento desses profissionais de sucesso nesse tipo de treinamento mostra é: o desenvolvimento pessoal e profissional é fruto de muita dedicação, estudo e tempo.

Eu acredito que quanto mais aprendemos, mais ganhamos e investir em conhecimento e qualificação só traz vantagens. Nesse sentido, por exemplo, a participação nesses eventos, além de agregar valor do ponto de vista intelectual, também desponta como uma grande oportunidade para se relacionar profissionalmente, reforçando o seu networking em benefício da sua carreira e também do seu crescimento pessoal. Portanto para quem busca ser alguém acima da média, é necessário estar disposto a fazer os investimentos necessários, além dos métodos tradicionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Através da mentoria com o André Duek e a Carolina Lara, foi possível descobrir como o Duek Lara Group saiu de uma venda média anual de $40M para $150M no último ano.

Conheçam um pouco mais sobre os mentores:

André Duek @andreduek

Empreendedor serial com 35 anos de experiência. Foi CEO do grupo Forum Triton de modas no Brasil. Empresário nos EUA desde 2012, fundou a Duek Motorhomes, e a Duek Realty, boutique imobiliária que foi adquirida há 2 anos pelo grupo global ONE Sotheby’s International Realty, se tornando o Duek Lara Group, time número 32 em volume de vendas no estado da Flórida e Top 300 nos EUA em 2021, segundo o relatório Real Trends.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carolina Lara @carolinablara

Arquiteta graduada pela University of Florida. Nasceu no Rio de Janeiro, e se mudou para os EUA em 1997, morando em Washington D.C. e atualmente em Miami. Broker e sócia da Duek Realty LLC que foi adquirida pela imobiliária de luxo ONE Sotheby’s International Realty em 2020. Mentora e líder do Duek Lara Group, time número 32 em volume de vendas no estado da Flórida e Top 300 nos EUA em 2021, segundo o relatório Real Trends.

João Cordeiro – LinkedIn: /joaocordeiro

Camila Paiva – Instagram: @camilapaiva.realtor

Carlos Ferreirinha – Instagram: @carlosferreirinha

Luísa Peleja – Instagram: @luisapeleja @coc0lab

Natalie Brabner – Instagram: @amresidencesmiami

Patrick Pires – Instagram: @dieselwynwood

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE