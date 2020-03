Inovações Transversais nas organizações

PUBLICIDADE 

As inovações em diversos casos surgem não apenas dos movimentos Horizontais (X) e Verticais (Y), mas também, da convergência desses dois movimentos inovativos em mono e múltiplos produtos-serviços, da interseção dessas duas iniciativas organizacionais.

Relembrando os conceitos do artigo ‘Inovações Horizontais (X) e Verticais (Y)’:

– Inovações Verticais (Y) são as evoluções, melhorias, avanços, progressos ou novidades que acontecem em ambientes e situações de ‘mono produtos-serviços’.

– Inovações Horizontais (X) são as evoluções, melhorias, avanços, progressos ou novidades que acontecem em ambientes e situações de ‘múltiplos produtos-serviços’.

Invariavelmente essas duas visões estimulam reflexões sobre qual das duas inovações adotar ou, qual das abordagens é a mais efetiva aos negócios. Na dúvida, use as duas, de acordo com o seu negócio e seu ambiente organizacional.

Definitivamente, utilize a perspectiva de Inovações Horizontais (X) e Verticais (Y) na empresa e nos seus negócios. Se apodere dos benefícios das duas abordagens e amenize as dificuldades com o aprendizado proporcionado pelo próprio processo de inovar.

E, quando conseguimos ações e movimentos de inovação nos sentidos vertical e horizontal integrados, é previsível que os dois aspectos de mono e múltiplos produtos-serviços se encontrem em algum momento no tempo.

E, desse encontro, surgem inovações híbridas, cruzadas, heterogêneas e combinadas que podem se transformar em produtos-serviços únicos, singulares, sui generis ou particulares.

Inovação Incremental, Radical e Disruptiva

As direções vertical e horizontal das inovações correspondem às evoluções, melhorias, avanços, progressos ou novidades que acontecem quando a organização inova, em mono ou múltiplos serviços-produtos.

Outro ponto de vista importante, está relacionada ao tipo de inovação que poderá ser gerada por essas duas abordagens. Estamos falando dos três conceitos básicos de inovação: incremental, radical e disruptiva.

São consideradas Inovações Incrementais “[…] novas ofertas atuais de produtos ou extensões lógicas e relativamente menores aos processos existentes” (MACDERMTT, 2002). “São aquelas que contém um baixo nível de novos conhecimentos que são incorporados nos produtos ou serviços” (DEWAR & DUTTON, 1986).

Esse tipo de inovação “[…] envolve poucos desenvolvimentos e melhoramentos” (NORMAN & VERGANTI, 2014).

As Inovações Radicais, de acordo com Dahlin e Behrens (2005), podem ser identificadas por três critérios:

– Precisa ser diferente de invenções anteriores.

– Precisa ser diferente das invenções atuais.

– Ela precisa influenciar o conteúdo de futuras invenções.

“Inovações radicais geram resultados consistentes de desempenho mais positivos do que aqueles das inovações incrementais” (RUBERA & KIRCA, 2012). Essas inovações “[…] envolvem grandes mudanças ou um alto grau de novidades” (NORMAN & VERGANTI, 2014).

As Inovações Disruptivas dão “[…] origem a novos mercados e modelos de negócio, apresentando soluções mais eficientes do que as existentes até o momento, ocasiona a ruptura

Elas “[…] criam um completo novo mercado através da introdução de um novo produto ou serviço” (Christensen & Overdorf, 2000, p. 6). É conhecida também coma a “Destruição Criadora”, segundo Joseph Schumpeter (1934), onde os negócios antigos podem sucumbir a essas inovações.

Para Charitou e Markides (2003), Inovações Disruptivas “[…] são aquelas que, diferentemente das formas tradicionais, trazem ou enfatizam atributos não explorados do produto ou serviço” atual.

Inovações Transversais

As Inovações Transversais correspondem à interseção do Eixo Y, representado pelo movimento das inovações verticais – mono produtos-serviços, e do Eixo X, caracterizado pela mobilidade das inovações horizontais – múltiplos serviços-produtos.

Podemos vislumbrar e inferir que as inovações radicais e disruptivas ocorrem na interseção entre os dois eixos, em um sentido tangente dos movimentos inovativos; a transversalidade das inovações ou, a combinação entre os dois tipos de inovação.

Esse momento de convergência e confluência das inovações verticais e horizontais é um ambiente bastante propício para o nascedouro de produtos-serviços disruptivos, que podem se diferenciar dos existentes.

A Inovação Transversal também tem o poder e a capacidade de extinguir, eliminar, exterminar ou desfazer produtos-serviços, negócios e mercados existentes, criando um novo conceito e contexto mercadológico.

Assim, ‘sair pela tangente’ nas Inovações Transversais não tem o significado de esquivar-se, desviar-se ou eximir-se, mas sim de direcionar-se ao ponto extremo de inovar.

