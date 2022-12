Sem vaidade, Messi entra para história; jogadores brasileiros deveriam se espelhar

A vida privada de Messi é coadjuvante em sua trajetória, diferentemente dos craques brazucas. Certamente, quando falarmos de Messi, não será por conta de cabelo, nova namorada, tatuagens, carros, etc

O argentino seis vezes melhor do planeta conquistou o único título que faltava na sua astronômica carreira. Messi é campeão da Copa do Mundo 2022. Mas não só isso, ele foi o melhor jogador da competição e grande estrela da final contra a França.

Na melhor decisão de todas as Copas do Mundo, pelo menos no quesito emoção, o argentino teve um duelo espetacular com o francês Mbappé. Com 2 gols marcados, Messi conseguiu levar seu time para os pênaltis, onde a seleção dos hermanos se deu melhor e levou o troféu.

Essa vitória do argentino deveria servir como exemplo para nossos astros brasileiros. Messi é um jogador reconhecido por sua humildade e, independente do resultado do jogo, sempre pregou o respeito contra os adversários. Além disso, sua vida privada é coadjuvante em sua história, diferentemente dos nossos craques, que têm as vidas expostas e às vezes mais comentadas que o próprio desempenho em campo.

Apesar da rivalidade forçada entre brasileiros e argentinos, Messi sempre pregou enorme respeito pelo Brasil. Mostrou por diversas vezes admiração por Pelé e outros ídolos tupiniquins. Por onde passou, deixou um legado não só de vitórias, mas de amizades e exemplo de dedicação. Será sempre lembrado pelo futebol, pela magia que conseguiu trazer para dentro do gramado. Certamente, quando falarmos de Messi, não será por conta de cabelo, nova namorada, tatuagens, carros, etc.

Assim que acabou o jogo, Messi correu em direção à torcida. Foi o fim da história do jogador Messi junto à seleção e o início da história do herói portenho. Ele pegou o microfone da Fifa e fez questão de gritar para todo o estádio: “Vamos, Argentina. [email protected]$X de tu madre (o equivalente a p.q.p.). Somos campeões do mundo!”