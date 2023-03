Entre joias e a suposta simplicidade

Família Bolsonaro vive crise de identidade

Começo este artigo com uma pergunta simples: o que é ser rico?

Bolsonaro e sua família têm reiterado durante os anos que não possuem riqueza material. Oriundos de classes mais baixas, se apresentam com a simplicidade de quem não se beneficiou com evolução financeira na vida. Mas não é o que o contracheque recebido pelos membros da família diz.

Segundo o IBGE, apenas 1% da população recebe mais de R$ 28 mil por mês. São estes a elite econômica do país. Entre os Bolsonaros, Flávio, Eduardo e Jair têm renda mensal superior a esse valor.

Além do salário, que evidência o alto rendimento, a notícia que tomou o fim de semana, veiculada primeiramente no Estadão, sobre as joias milionárias que seriam destinadas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, quebram o mito da simplicidade que a família tanto valoriza. Os itens, avaliados em mais de 16 milhões de reais, eram presentes do governo da Arábia Saudita para Michelle.

Entre diamantes e ouro, bastava o governo dizer para a Receita Federal que tratava-se de um presente oficial para o país. E messe caso, as joias ficariam na posse do Estado brasileiro, não com Michelle. Mas não foi o ocorrido. Ministros se envolveram para tentar desembaraçar a questão com a Receita e liberar os recebidos sem o pagamento do imposto. Com a aproximação do fim de seu mandato, o próprio Bolsonaro tentou intervir, mas não obteve sucesso na pressão. A Polícia Federal deve abrir inquérito nos próximos dias para apurar o caso.

Além das joias e do alto salário, a família também tem investimentos no comércio de chocolate e principalmente em imóveis. O condomínio onde reside Bolsonaro, quando está no Brasil, é um dos mais caros do Rio de Janeiro, no bairro nobre da Barra da Tijuca.

Os políticos no geral tentam vender uma imagem de simplicidade para se aproximar do eleitor, criar uma identificação, dizer que também sente os problemas sociais. No caso do ex-presidente e sua família, ninguém pode negar sua origem humilde. Contudo, eles recebem salários de elite há decadas, com investimentos de sucesso e presentes caríssimos. Além da derrota nas urnas, Bolsonaro também sofrerá para manter o discurso da humildade em torno de tanta riqueza.