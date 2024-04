Preliminares: por que são tão necessárias para o prazer?

Falar sobre o assunto parece simples e óbvio, entretanto, ainda existe uma correlação enorme entre preliminares e sexo, principalmente pelo viés heteronormativo – o que tem desmotivado bastante o público feminino. Diante disso, decorrerei sobre os motivos que fazem das preliminares um sucesso, assim como darei cinco dicas de como inclui-las em sua rotina. Preparados?

Qualquer um pode ser bom de cama e, aqui, o tamanho dos órgãos genitais não importa. O que realmente vale é ter um bom conhecimento sobre o assunto. E, convenhamos, sobre o assunto é bem mais fácil falar que fazer, afinal, quase todo mundo comenta sobre sexo, mas são raras as pessoas que, de fato, aprofundam-se e contam detalhes sobre o que acontece entre quatro paredes. Ou estou errada?

Quando o assunto é sobre preliminares, envolve algo do cotidiano, ainda que não inclua sexo com penetração. Ou seja, falamos de cuidados, prazeres, presenças, percepções, acolhimento. Por isso preliminares são tão incríveis, porque seu propósito é valorizar a outra pessoa e não desqualificá-la ou objetificá-la (a não ser que a pessoa queira).

Apesar do nome, as preliminares não são necessariamente uma etapa antes do sexo. Ela pode acontecer antes, durante e depois. Pois é, preliminares não são um luxo que você se permite apenas quando tem tempo, especialmente se pretende ter penetração. Homens e mulheres funcionam diferente e isso precisa ser levado em consideração.

Sendo assim, deixo aqui minhas cinco dicas de preliminares (para elas e para eles) com o propósito de desafiá-los a colocarem em prática e fazerem suas parcerias mais felizes.

Massagem relaxante

Quase todo mundo ama uma boa massagem e se você pode ter em casa alguém que proporcione isso, melhor ainda. Não foque nos genitais, concentre-se em outras áreas do corpo e se dedique a elas. Pergunte à parceria o que gosta ou não, e preste atenção aos sinais que o corpo dá. Você pode iniciar a massagem nos pés e ir evoluindo de acordo com os dias. Utilize cremes, óleos hidratantes ou óleo de coco.



Sim, uma preliminar absolutamente relevante é a confiança. Se você disse que arrumaria algo, faça. Se disse que sairia com ela, viajaria, compraria tal coisa, cumpra. Falta de confiança, ainda que nas coisas de casa, pode ser superbroxante.



Muito do que brocha as relações é uma comunicação rasa e medíocre. Escute com atenção e pergunte caso algo não tenha sido claro. Inseguranças não são boas preliminares. Preste atenção nisso.



Como eu citei anteriormente, homens e mulheres foram ensinados de formas muito diferente e isso afeta como cada um percebe o sexo e o prazer. Pergunte a sua parceria o que dá tesão à ela. Ou ainda, pergunte o que você pode fazer para que ela ou ele se sinta mais amado. Só existe o óbvio quando ele é explicito.



Pois é, muitas das insatisfações sexuais que chegam até mim trazem um modelo sexual muito pornográfico e a realidade de prazeres é bem diferente. Sendo assim, busque outras referências sexuais, explore outras posições, respirações e afins. Sexo também é criatividade.

Por fim, finalizo esse texto respondendo à pergunta: por que preliminares são tão necessárias para o nosso prazer? Porque proporciona conexão. E ter conexão faz com que a gente se sinta amado, seguro, feliz e mais produtivo. Ou seja, preliminares são importantes para todas as áreas da vida. Sendo assim, valorize a pessoa que está com você. Faça-a se sentir amada, porque o sexo é so uma deliciosa consequência.



