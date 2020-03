Giorgio Armani: estilista faz doação milionária para ajudar na luta contra coronavírus

PUBLICIDADE 

Nesta semana o estilista italiano Giorgio Armani, dono da grife que carrega seu nome, fez uma doação de € 1,25 milhão para quatro hospitais e para a Proteção Civil da Itália para ajudar na luta contra a epidemia de coronavírus que atinge o país. Ele destinou a verba para os hospitais Luigi Sacco, San Raffaele e o Instituto do Câncer, em Milão, e ao Instituto Spallanzani, em Roma, além das atividades da Defesa Civil.

A grife anunciou a doação no último domingo (8), após divulgação do balanço sobre casos confirmados da doença na Itália. A epidemia também tem mobilizado outras grifes e artistas italianos. A influencer Chiara Ferragni e seu marido, o cantor Fedez, fizeram uma doação pessoal de € 100 mil euros e lançaram uma campanha para arrecadar fundos ao Hospital San Raffaele em Milão, segundo a Época.

O casal realizou a iniciativa com a colaboração do professor Alberto Zangrillo, chefe da unidade de terapia intensiva cardiovascular e geral do hospital, onde estão concentrados os casos mais graves de pacientes com insuficiência respiratória causada pela epidemia.

“Esperamos que esta iniciativa nossa conscientize as pessoas da Itália e do exterior sobre a emergência do Coronavírus em que estamos todos envolvidos”, explicam Ferragni e Fedez.