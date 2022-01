Virada em Brasília, vintage, crédito, indefinido e sustentável na coluna do dia

CERÂMICA

O NACO (Núcleo de Arte do Centro-Oeste) promove a Feira de Arte e Artesanato em Cerâmica, que integra o 1º Encontro de Ceramistas do DF e Entorno. O evento vai reunir artesãos e também o público interessado em arte e artesanato para uma programação com palestras, rodas de conversa e oficinas de cerâmica, de 24 a 30, no Museu Vivo da Memória Candanga.

VINTAGE

Nos dias 8 e 9, o shopping CasaPark recebe a Casa Vintage. A primeira edição do ano da feira traz para a Praça Central expositores que comercializam mobiliário de época, moedas, vinis, brinquedos, joias, relógios e peças feitas em madeira. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre para todos os públicos. A Casa Vintage abre no sábado e no domingo, das 11h às 20h.

CRÉDITO

Os produtores rurais do Distrito Federal contaram, em 2021, com aprovação de cerca de R$10.2 milhões em crédito rural utilizados para mitigar os efeitos da pandemia e fortalecer a agricultura familiar. O valor representa um aumento de 40% referente aos R$7.3 milhões financiados em 2020. Do total aprovado, foram utilizados R$5,5 milhões das linhas de crédito do GDF.

Valter Lourenço, Sandra Campos e Hendy Miranda na virada do ano do Gran Beer, no Pontão do Lago Sul

B’DAY

A terça-feira promete ser muito especial para os aniversariantes do dia: o médico Emerson Sampaio Moraes, a advogada Larissa Benevides, o embaixador Georges Lamaziere, o empresário Henrique Garcia, o fotógrafo João P. Teles, o humorista Carlos Anchieta, a arquiteta Natália Mansur, o jornalista Valmir Moratelli, o empresário Maurício Lemos Filho e o gestor Jorge Henrique Michalski.

CONQUISTA

O apagar das luzes de 2021 trouxe uma excelente notícia para todos os caminhoneiros do Brasil. Foi sancionada sem vetos pelo presidente Bolsonaro a lei que cria o MEI Caminhoneiro. Com ela, caminhoneiros podem passar a se inscrever como Microempreendedor Individual (MEI) mesmo que tenham faturamento maior do que o teto das demais categorias incluídas no regime.

INDEFINIDO

Pelo andar da carruagem, com o aumento de casos de gripe e da nova variante da covid-19, a ômicron, o carnaval do Rio, se for realizado este ano, deve ser ainda mais compacto que o réveillon. Sem blocos, sem bailes e sem aglomerações. Resta saber se os desfiles da Sapucaí ocorrerão. Caso não aconteçam, enredo, alegorias e fantasias serão guardadas para 2023.

SUSTENTÁVEL

Águas Claras ganhará mais um MCDonald ‘s em formato drive-thru. Será na Rua das Pitangueiras. O local tem previsão de abertura no mês de abril gerando aproximadamente 70 empregos diretos e 200 indiretos. E tem mais novidades para os moradores da região, haverá o serviço de entrega via aplicativo em motos elétricas para a preservação do meio ambiente.

Bernardo, Simon e Bartho Carrazzone na disputada virada da Praia dos Carneiros, em Pernambuco

PINCELADAS

No bicentenário da Independência do Brasil, a princesa e artista plástica Maria Gabriela de Orleans e Bragança, mais conhecida como Lelli, deve levar a exposição de seus belíssimos quadros para alguns países da Europa no decorrer do ano. A expectativa é que uma mostra também seja realizada em Brasília, comemorando os 200 anos de independência do Brasil.

BOA…

Os shoppings do Grupo PaulOOctavio em Brasília iniciaram, na última quinta-feira, 30 de dezembro, uma campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes na Bahia. O objetivo é sensibilizar as milhares de pessoas que circulam diariamente pelos corredores de lojas, a doar alimentos não-perecíveis, cobertores e artigos de higiene pessoal.

…AÇÃO

Para doar, basta se dirigir ao balcão de informações do Brasília Shopping, JK Shopping e Taguatinga Shopping ou ao Terraço para entregar os mantimentos. Todo o material arrecadado será encaminhado, via ONGs especializadas, para os municípios que foram mais severamente atingidos pelas chuvas intensas de dezembro. Ação que merece aplausos.

