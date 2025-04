Presente especial para Brasília

Neste 21 de abril de 2025, data em que Brasília completa 65 anos, a capital idealizada por seu fundador Juscelino Kubitschek, com projeto do urbanista Lúcio Costa e os traços inconfundíveis do arquiteto Oscar Niemeyer ganha um presente especial do Jornal de Brasília. O tradicional veículo de comunicação do Distrito Federal, inaugurado em dezembro de 1972 e que completa 53 anos no fim do ano, faz uma doação muito significativa para a cidade.

O Jornal de Brasília está doando todo o seu acervo fotográfico, cerca de dois milhões de fotos, e todos os livros arquivos com as edições impressas registradas, totalizando cerca de 17 mil exemplares em mais de 1.700 livros, para o Arquivo Público do Distrito Federal. São mais de 50 anos de história e registros de momentos de nossa cidade, eternizados e disponíveis para pesquisa das futuras gerações. Materiais que passarão por um processo de digitalização.

Junto com o material doado, também seguirão as estantes metálicas e os guarda-arquivos para a correta acomodação de todo o acervo. O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, o secretário de Comunicação Wellington Moraes e o superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal Adalberto Scigliano receberam simbolicamente a doação do material durante audiência com governador Ibaneis Rocha em seu gabinete de trabalho no Palácio do Buriti.

Os empresários Marcos Lombardi, Guilherme Lombardi e Renato Matsunaga, foram recebidos pelo governador, que além da doção do acervo, também recebeu um quadro com a matéria tendo manchete de destaque de sua primeira vitória como governador. A ausência na ocasião foi a do empresário Lourenço Peixoto, diretor do Jornal de Brasília, que passa temporada nos Estados Unidos ao lado da esposa Rosália, onde acompanharam o nascimento de uma neta.

A história do Jornal de Brasília também tem ligação com o governador Ibaneis Rocha. Antes de ingressar na vida política, o advogado e atual gestor do Distrito Federal foi colunista do JBr, época em que presidiu a OAB-DF, e através das páginas do jornal, semanalmente escrevia sobre temas ligados ao universo do Direito através de uma coluna da OAB-DF. Artigos que ganharam muita repercussão na capital e que ajudaram muitos profissionais do segmento da cidade.

“São mais de 50 anos de história registradas e fotografadas e que agora passam a ser oficialmente parte do arquivo público do DF. Somos um jornal apaixonado pela nossa cidade e essa é uma das maiores contribuições que podemos fazer, afinal mais do que pertencer ao Jornal de Brasília, essa história é de propriedade de todos os brasilienses, que assim como nós são apaixonados pela nossa cidade”, destacou o empresário Renato Matsunaga na ocasião.

“O Arquivo Público se sente muito feliz em receber uma doação dessa magnitude porque eu desconheço que qualquer outro veículo de comunicação em funcionamento tenha doado todo o seu acervo fotográfico e todo o seu acervo de exemplares físicos para ajudar a todos aqueles que procuram por informações sobre Brasília. Nesses 53 anos de existência, o Jornal de Brasília contribui para trazer uma visão concreta da cidade”, disse Adalberto Scigliano.

“O JBr traz em especial uma visão muito clara das regiões administrativas e com isso o acervo do Arquivo Público se enriquece, a população que nos procura enriquece seus conhecimentos, os pesquisadores e, claro, todas as próximas gerações que vierem a entender como Brasília se formou. Cada nova informação que chega até o Arquivo Público ajuda a ter uma compreensão mais assertiva e mais aguçada da história dessa belíssima capital”, finalizou.

“Antes de tudo gostaria de agradecer ao Arquivo Público do DF por estar recebendo essa doação que é um patrimônio não do jornal mas sim de Brasília. É um presente que nós estamos dando. Nos alivia a expectativa em contribuir e dividir as informações que estão armazenadas nesse importante acervo reunidos em mais de 50 anos. Ao longo de todos esses anos são mais de 17 mil edições até agora de Jornal de Brasília”, enfatizou o empresário Lourenço Peixoto.

E ainda no clima do aniversário de 65 anos da capital, o Jornal de Brasília estreia no próximo mês uma nova redação, com tudo o que há de mais moderno em equipamentos e em estrutura. Com projeto assinada pela arquiteta Flávia Nasr, famosa pelo talento de seus projetos e pelas suas participações na Casa Cor Brasília, o espaço também trará como novidade um estúdio especialmente voltado para a criação do conteúdo digital desenvolvido pela empresa.

Foto: JP Rodrigues/Jornal de Brasília