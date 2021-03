Plano para vacinação de professores do Distrito Federal já está acertado

De acordo com o secretário Executivo da Secretaria de Educação do DF, Fábio Sousa, as secretarias de Saúde e Educação, com o aval do governador Ibaneis Rocha, preparam um plano especial de vacinação para os profissionais da educação do Distrito Federal, tanto da rede pública quanto da privada. A previsão é que as vacinas sejam aplicadas logo após os profissionais da segurança serem imunizados.

Secretário Executivo da Secretaria de Educação do DF, Fábio Sousa

A expectativa é que cerca 57 mil profissionais da educação da rede pública sejam vacinados. O número dos trabalhadores da rede privada ainda sendo levantado, mas acredita-se que esteja na casa dos 25 mil. “A medida que a vacinação esteja acontecendo na capital, os profissionais irão retornando para as aulas presenciais nas escolas da rede pública e também da particular”, revelou Fábio à coluna.

Fotos: Reprodução