O evento de Denise Zuba na Quadra Interior Design e muito mais na coluna. Confira!

Denise Zuba foi a anfitriã da semana. Ela abriu a sua Quadra Interior Design para a tarde descontraída de lançamento da + 55 Design, empresa brasileira de mobiliários e acessórios, famosa pelos produtos assinados por um time de 14 designers escolhidos a dedo e sob a curadoria de Clarissa Schneider. A marca acaba de aterrissar em Brasília. O evento foi para brindar a ocasião. Na foto em destaque, Denise entre Khalil Faraj e Rodrigo Trussardi.

O encontro no Lago Sul, com todos os cuidados tomados por conta da pandemia e para um certo número de convidados, contou com uma palestra da sócia e co-idealizadora da + 55 Design, Tatiana Amorim, e uma exposição fotográfica intitulada de “Movimentos”, assinada pelo fotógrafo Edgar César, com imagens feitas no litoral brasileiro que representam a ação do vento na areia.

Alta

Pelo quarto mês consecutivo, o setor de turismo vem registrando alta na movimentação econômica. De acordo com o IBGE, o índice cresceu em agosto 19,3%, em relação ao mês anterior. Os destaques vão para os serviços de alojamento e alimentação com alta de 37,9% e o de transporte aéreo, com 14,6% no período.

Lá…

Como única marca convidada do Distrito Federal, a designer Ana Paula Braga Ávila e Silva está de malas prontas para uma experiência que promete render ótimos negócios mundo afora, além dos Estados Unidos, França e Suíça, países que já conhecem seus acessórios feitos à mão e com insumos focados na sustentabilidade.

…e cá

A convite do projeto “Casa Vogue na Estrada”, a fundadora da marca brasiliense Confraria desembarca em Trancoso, no Sul da Bahia, onde, de 19 a 26 deste mês, mergulha em uma imersão entre artistas, designers e mestres artesãos para desenvolvimento de uma coleção que será apresentada no início de 2021.

Empreendedor

Está repercutindo na capital o novo negócio de Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O rapaz inaugurou no último sábado um escritório no Estádio Mané Garrincha. Um estúdio de entretenimento e ações sociais que leva o nome de Camarote 311, localizado em um dos camarotes da arena brasiliense.

Sem…

Com o apoio de clientes, o Clube de Turismo Bancorbrás doou mais de 1,7 toneladas de alimentos, por meio da compra de cerca de 130 cestas básicas. Em agosto, a empresa lançou a Campanha de Conversão Solidária, que tem como objetivo principal oferecer a opção de converter diárias em outros produtos e serviços.

…fome

A iniciativa contemplou a área social do conglomerado e permitiu que os clientes convertessem suas diárias em cestas básicas, que foram doadas para instituições de caridade. Com o apoio do Instituto Bancorbrás, a doação impactou mais de 650 pessoas, em três ONGs localizadas em Brasília, Fortaleza e João Pessoa.

Lacuna

Triste a notícia que pegou muita gente de surpresa esta semana. O encerramento da Sociedade Viva Cazuza, no Rio de Janeiro, que fechará as portas em definitivo no mês de dezembro. Fundada em 1990 por Lucinha Araújo, 84 anos, mãe do cantor Cazuza, a ONG já cuidou de um grande número de crianças com HIV.

SOS…

Apresentar soluções para o setor do varejo de moda, que foi muito impactado pela pandemia de covid-19, tem sido um dos principais objetivos do Senac-DF ao dedicar um dia a esse segmento. Em novo formato, agora totalmente online, por conta das medidas impostas para a contenção da covid-19, o Senac Fashion Day…

…moda

…que é um encontro gratuito, será transmitido pelas redes sociais da instituição (YouTube e Facebook), no dia 5 de novembro. Das 9h às 18h, o público poderá participar de palestras, aulas, painéis, oficinas e ainda interagir com os professores do serviço. As inscrições podem ser feitas pelo site do Senac-DF.

Fotos: César Rebouças