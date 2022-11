Noite especial, ele merece, até a posse e festão entre os destaques da coluna

NOITE…

Logo mais, às 19h, nos salões do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), o Jornal de Brasília promove mais uma edição do Top of Mind, que irá homenagear as marcas e as empresas mais lembradas do Distrito Federal. Na ocasião, será brindada a chegada dos 50 anos do JBr, que serão completados em dezembro.

…ESPECIAL

A premiação das 22 empresas participantes que serão homenageadas na ocasião, será transmitida em tempo real através do canal do Jornal de Brasília no YouTube. Uma atração nacional será a grande surpresa da noite, que contará com a ambientação do decorador Robinho Lemos e catering do Buffet Rio 40º.

ELE MERECE

O advogado e filantropo Estenio Campelo receberá uma merecida homenagem do Hospital da Criança de Brasília, do qual é um dos benfeitores, no dia 28. A homenagem ocorrerá na inauguração do Laboratório de Pesquisa Translacional. O HCB é gerido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada.

ATÉ…

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ocupará em Brasília até o dia de sua posse como presidente da República, em 1º de janeiro de 2023, uma das acomodações do Hotel Brasil 21 Suítes Affiliated by Meliá na capital. Como tradicionalmente é feito com os presidentes eleitos prestes a assumir o cargo…

…A POSSE

…desta vez a Residência Oficial do Torto não foi disponibilizada pelo atual governo para acomodar o presidente eleito, quebrando um costume de anos. Já a expectativa para a posse do dia 1º de janeiro é grande, com os hotéis de Brasília praticamente lotados e os restaurantes já com lista de espera para o réveillon.

METAFÍSICOS

O Calendário da Clínica Metafísicos 2023 está chegando: trata-se de um projeto dos sócios Clayton Camargos, nutricionista, e Sérgio Morum, cirurgião plástico, para homenagear os pacientes que tiveram os melhores resultados no tratamento nutricional em cada ano em Brasília.

Nutricionista Clayton Camargos e o cirurgião plástico Sérgio Morum

O lançamento será no dia 11 de dezembro, domingo, às 17h30, no restaurante Mezanino na Torre de TV. O tema do Calendário 2023 será Corpo Em Movimento. As locações aconteceram na Jungle Gym da O2 Fitness no Na Praia. Clayton promete surpreender a todos.

TORCIDA

No clima da Copa do Mundo do Catar, a embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, promove no próximo dia 29, na embaixada britânica em Brasília, um evento para assistir à partida entre o País de Gales e a Inglaterra. Marcada para 15h, o encontro promete contar com uma torcida animada.

FESTÃO

Um detalhe chamou a atenção nos convites de renovação dos votos de casamento do estilista Fernando Peixoto com o empresário Patrick Noronha. A paper designer Livia Louly aplicou detalhes em folhas de ouro. Um nome famoso no Brasil e no exterior será a atração musical da festa black-tie no dia 17/12.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal