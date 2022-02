No sossego da Bahia, portão de embarque e novo rótulo na coluna do dia

PORTÃO DE EMBARQUE

Uma boa notícia para quem estava sentindo falta dos voos que ligavam o Aeroporto de Brasília até a capital da Argentina suspensos em 2016. A Aerolíneas Argentinas anunciou que retomará a rota Brasília – Buenos Aires. Ao todo serão quatro frequências semanais ligando os aeroportos JK e Aeroparque.

EDUCAÇÃO

O deputado federal Israel Batista assumiu a presidência da Comissão Especial do PL 6419 que trata da regulamentação do Ensino Técnico-Profissionalizante em todo o território nacional, para se adequar às novas regras do Novo Ensino Médio. A relatora do projeto é a deputada por São Paulo, Tábata Amaral.

Após temporada de esqui na França, o relações públicas Thiago Miranda comemora hoje mais um ano de vida em clima de sossego em Trancoso, na Bahia

LÍNGUA PORTUGUESA

A Câmara dos Deputados aprovou, com o parecer do deputado Aécio Neves, o texto do Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Angola em 2021. O acordo permitirá ao Brasil fortalecer as relações com todos os países de Língua Portuguesa.

ATRAÇÃO

A jornalista Marcia Zarur lança no próximo dia 12, o podcast Cultura ao Quadrado. O programa receberá semanalmente artistas da cidade, com muita diversão e reflexão. Na estreia, o convidado é o humorista Welder Rodrigues. O programa estará no ar todo sábado na Rádio CBN dentro do CBN Brasília.

NOVO RÓTULO

O empresário Juscelino Pereira recebeu um pequeno grupo de convidados ontem em seu restaurante Piselli, no Iguatemi Brasília, para apresentar o novo rótulo da casa, o Piselli Rosso Doc, produzido pelo famoso Castello di Gabbiano, em Piemonte, Itália, pertencente à família do marquês Giacomo Cattaneo Adorno, amigo pessoal e de longa data de Juscelino.

Renata e Juscelino Pereira com Sueli Maestri

Com um almoço especial harmonizado em três etapas, Juscelino apresentou o rótulo, e contou detalhes sobre os processos de elaboração do vinho, que a partir deste mês estará presente em todas as quatro casas do grupo (uma em Brasília e três em São Paulo). Apenas 2 mil garrafas foram envasadas e distribuídas entre as unidades localizadas no Brasil.

SEM VIOLÊNCIA

Mais de 260 mil mulheres sofreram lesão corporal dolosa, em 2019. Os dados estão no 14° Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por essa razão, o Projeto Defesa das Mulheres irá promover entre os meses de fevereiro e maio, uma série de workshops para incentivar o enfrentamento à violência contra a mulher.

ARTE

O espetáculo Bodas de Sangue, baseado na obra do premiado escritor espanhol Federico Garcia Lorca, é um dos destaques da plataforma Cultura em Casa. A obra fica em cartaz até o fim do mês. As transmissões são realizadas gratuitamente pelo site e também pelo aplicativo do Cultura em Casa.

Fotos: Marcelo Chaves e Arquivo Pessoal