No clima do Outubro Rosa, semana agitada, apaixonado e refugiadas em Brasília

APAIXONADO

Um parlamentar, que até há pouco tempo atrás era bastante poderoso, está extremamente apaixonado por uma advogada paulistana. A tal ponto de ter se separado da mulher, com quem tinha um sólido relacionamento. A paixão é tanta, que ele pediu dinheiro emprestado para os amigos mais próximos e viajou com a amada para Paris.

SEMANA AGITADA

Dois assuntos estão dominando as rodas de conversas nas mesas de restaurantes da capital, nas festas da cidade e nos bate-papos dos grupos de WhatsApp. Primeiro quem seria o ministro do STF que estaria tendo um romance com uma personalidade muito famosa do Brasil. Segundo, a separação do casal de empresários Marcelo e Daniela Perboni.

REFUGIADAS…

Chegaram esta semana a Brasília para dar entrada em pedidos para obtenção de refúgio, as primeiras juízas do Afeganistão que receberam vistos humanitários após o Talibã retomar o poder no país. Ao todo são sete famílias no total de 26 pessoas, entre mulheres, idosos e crianças. A ação vem sendo organizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros…

…EM BRASÍLIA

…junto com o GDF e os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. A secretária Marcela Passamani disponibilizou psicólogos e assistentes sociais da pasta para os acolhidos. O GDF também ofereceu suporte para a saúde e auxílio na vacinação, escolas para as crianças e emissão de documentos em cooperação com a Receita e a Polícia Federal.

RESTAURAÇÃO

A mais famosa obra de arte do Ministério das Relações Exteriores, será restaurada pela primeira vez desde sua instalação no espelho d’água do Itamaraty em 1967. A escultura Meteoro, de Bruno Giorgi, será renovada. Os trabalhos durarão dez meses e terão duas fases. A primeira, de investigação diagnóstica e análise do estado de conservação e outra de restauro.

Sophia Máximo, estudante da Escola Americana, filha do secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Máximo, e da joalheira Miranda Castro, comemora nesta sexta-feira a chegada de sua maioridade: 18 anos

ARTE LUSITANA

A Galeria Camões recebe, a partir do dia 29, a exposição inédita Só é Possível se Formos 2, da artista plástica portuguesa Fernanda Fragateiro. A realização da mostra é da Embaixada de Portugal e do Camões – Centro Cultural Português em Brasília e a visitação é gratuita, mediante agendamento prévio, observando os protocolos de segurança contra a covid-19.

CONQUISTA

O Grupo Sabin conquistou o 11º lugar na categoria Empresa de Grande Porte no Ranking das Melhores Empresas para se Trabalhar no GPTW Brasil 2021. Há 17 anos consecutivos a empresa figura na lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que este ano teve mais de 4.026 empresas participantes na pesquisa realizada. Um reconhecimento mais que merecido.

ELEIÇÕES

O advogado Guilherme Campelo registrou ontem, a sua chapa para concorrer à presidência da OAB-DF. Assim, oficialmente, o jovem tributarista entra na disputa do pleito. A advogada brasiliense Deborah Brito será a vice na chapa. As eleições para a OAB-DF estão marcadas para o próximo dia 21 de novembro, sendo uma das mais concorridas dos últimos anos.

CAÇAROLAS

O cozinheiro francês radicado no Brasil e personal chef Lionel Ortega está ensinando uma série de receitas ao vivo para seus seguidores no Instagram. Por meio de lives em seu perfil (@cheflionelortega.com.br), o público poderá aprender receitas e dicas preciosas, além de vários petiscos saborosos e fáceis de fazer. Ortega promete interagir com os internautas.

B’DAY

Sexta-feira especial para os aniversariantes: decoradora Maria Tereza Cavalcanti, ministro Valmir Campelo, jornalista

Catarina Lima, publicitária Clarissa Jereissati e a empresária Bárbara Sarkis. No sábado, quem conta tempo é a empresária Natividade Pires. No domingo, será a vez do advogado João Jacques Freitas e do empresário Thiago Lacerda Canhedo.

Fotos: Arquivo Pessoal e César Rebouças