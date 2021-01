Lançamento da revista NBD Design Digital e mulheres no poder

PUBLICIDADE

Por César Rebouças (interino)

O Núcleo Brasília de Decoração (NBD) recebeu as arquitetas Laísa Carpaneda e Flávia Nasr e a paisagista Marina Pimentel para um café da manhã no jardim da Cássio Veiga Casa, no Lago Sul, obedecendo todas as regras sanitárias vigentes no momento.

O motivo do encontro foi o lançamento da 5ª edição da revista NBD Design Digital, apresentando a “Schönes Haus”, um projeto idealizado pelas arquitetas convidadas para um casal Germano-Brasileiro, apaixonado pelo Brasil.

A revista traz ainda uma matéria com a paisagista Marina Pimentel, contando sobre a beleza de projetar, entrevista com o designer Marcelo Bilac falando sobre suas criações e muito mais.

Aniversário

Quem faz aniversário hoje é a empresária Erika Tozetti, que trabalha no ramo de madeiras finas na capital. A moça vai brindar a data com um seleto grupo de amigos no Domma Rooftop, na Orla da Concha Acústica, cumprindo todas as medidas sanitárias exigidas devido à pandemia.

Mulheres no poder

O instituto Lumiart e a diretora Núbia Santana estão empenhados com as filmagens do curta “Brasilia 60 anos – empreendedorismo feminino”. Com apoio de vários órgãos distritais, o curta tem narrativa criada por Cleuza Brandão. Filmado em locais emblemáticos como a Praça dos Três Poderes, Rodoviária e Memorial JK, o documentário mostra o legado das mulheres que ergueram o empreendedorismo feminino na capital, dentre elas: Eda Coutinho (IESB), Sandra Costa (Sabin), Ivonice Campos (Mulheres Empresárias) e Paula Santana (GPS). A exibição terá como marco o Dia Internacional da Mulher.