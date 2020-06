Morre em Brasília a ex-deputada Nair Lobo

PUBLICIDADE

Morreu ontem, por voltas das 23h45, a ex-deputada federal e advogada Nair Lobo. Ela estava em casa, no Alphaville – DF, recebendo tratamento através de uma home care, após um ano de luta contra um câncer na tireoide, que acabou desenvolvendo metástase.

Nair tinha 64 anos e era natural de Anápolis, Goiás. Ela cumpriu por duas vezes mandato como deputada federal pelo estado de Goiás. Atualmente, ela vivia uma fase mais tranquila, se dividindo entre Brasília e Goiânia. Divorciada, Nair Lobo deixa quatro filhos e cinco netos.

O velório será nesta quarta-feira, a partir das 10h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital goiana. O sepultamento está marcado para às 15h, no mesmo local. Os amigos em Brasília e Goiânia ficaram muito consternados com a notícia da perda de Nair.

Foto: Arquivo Pessoal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE