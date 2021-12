Metafísicos 2022, susto, presença, novas datas e dúvidas na coluna de hoje

O cirurgião plástico Sérgio Morum e o nutricionista Clayton Camargos receberam convidados no lounge do shopping Iguatemi Brasília para o lançamento do Calendário Metafísicos 2022, com o tema O Olho de Hórus. Pacientes da clínica posaram para o calendário exibindo os resultados alcançados com as dietas e tratamentos feitos.

Os anfitriões Sérgio Morum e Clayton Camargos com Paula Santana

Fernanda Faria e Leonardo Carvalho

Claudia Meireles entre Sérgio Morum e Clayton Camargos

Alexandre Conill e Caio Mendonça

Clayton com a médica Adriane Casado

SUSTO

O RP Thiago Miranda passou por um susto. Ele chegou a ser internado no DF Star com suspeita de covid-19, mas foi diagnosticado com a síndrome de Guillain Barré, que causa sintomas como a paralisação das pernas. Já em tratamento e em recuperação é provável que Thiago adie a viagem que faria para a França em janeiro.

PRESENÇA

A diplomata brasileira Lina Quick aterrissou no Brasil, vinda da Bulgária, onde mora e trabalha atualmente. Ela passa o réveillon na festa do colecionador de arte brasiliense Amador Outerelo, que movimenta o seu apartamento na Avenida Atlântica, com uma virada intimista no próximo dia 31. O DJ Boy comandará as pick-ups madrugada adentro.

MONEY

Filas para entrar em lojas como Louis Vuitton e Gucci e falta de mercadorias no espaço da Rolex após um sold out. O cenário no shopping The Gardens em Palm Beach, na Flórida, reflete o aquecimento da economia nos Estados Unidos, mesmo na pandemia de covid-19. O mercado imobiliário também está aquecido na terra do Tio Sam.

A empresária Laura Oliveira recebeu o casal Luis Felipe e a deputada Paula Belmonte no seu jantar de Natal no Lago Sul

AGITO

Quem ama axé e carnaval vai “Feeerver” em 2022. É que Brasília voltará a ser palco de grandes nomes do axé em 11 e 12 de fevereiro. No line-up, os talentos Bell Marques, DDP Diretoria, Durval Lelys, Rafa & Pipo, Adriana Samartini e Thiago Nascimento. Os dias de festa prometem movimentar a ala sul do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

DÚVIDAS

As incertezas relacionadas a Ômicron e o crescente número de contaminados com a nova cepa da covid-19, está deixando muita gente em dúvida se viaja ou não no período do carnaval. Destinos concorridos como Salvador e Rio, não estão sendo tão procurados como em anos anteriores. Muitos estão preferindo a cautela.

NOVAS DATAS

Foi adiada a turnê que o cantor brasiliense Leon Correia (foto) faria agora no réveillon e início de janeiro do próximo ano pela Europa. A crescente onda de covid-19 no Velho Mundo foi a responsável pela decisão. A Turnê Europa Leon Correia está prevista agora de 10 a 21 de fevereiro, com passagens por capitais como Paris, Londres, Lisboa, Zurique, além de Madri.

PESAR

O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota de pesar, a respeito do falecimento do arcebispo sul-africano Desmond Tutu, ocorrido no último dia 26. O governo brasileiro transmitiu ao governo e ao povo da África do Sul as suas mais sinceras condolências pela morte do religioso, Prêmio Nobel da Paz.

OPÇÕES

Com opções para celebrar a chegada do ano novo após o retorno das celebrações de réveillon, suspensas no ano passado em decorrência da pandemia, os restaurantes do Pontão do Lago Sul estão na contagem regressiva para as comemorações. São cardápios variados, de jantar a la carte e a buffet, além de queima de fogos e atrações musicais diversificadas.

B’DAY

A quarta-feira promete ser de muitos cumprimentos, mensagens e presentes para os aniversariantes: a jornalista Márcia Witczak, o empresário José Celso Martins, o fotógrafo Vinícius Santa Rosa, os jornalistas Allessandra Cintra e Ricardo Vaz e o maquiador Alex Sander. Amanhã, contam tempo os empresários Bernardo Prieto, Raissa Baeta e Mayara Amorim.

Fotos: César Rebouças, Fábio Oliveira e Arquivo Pessoal