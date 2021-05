Confira a coluna Marcelo Chaves de hoje

Na coluna Marcelo Chaves de hoje: Aniversário do publicitário Eduardo Ganassin, Ana Maria Gontijo e mais

Por César Rebouças (interino)

Verde e Branco

O publicitário Eduardo Ganassin reuniu amigos mais próximos para celebrar a chegada dos seus 26 anos com um brunch no Vert Café, na Asa Sul. O dress code para os convidados eram trajes verde e branco.

O cardápio do encontro foi todo vegano. Entre os pratos mais pedidos, estavam omeletes, pão de queijo, sucos, cafés e cappuccinos.

“Eu espero que o ano de 2021 seja repleto de esperança e conquistas. Esperança para a cura do vírus e conquistas significa que a gente vai ter que correr atrás do tempo perdido e viver em paz” afirmou.

Viva a Ana!

Hoje quem completa mais uma primavera é Ana Maria Gontijo. Muito querida nas rodas sociais da capital, Ana comemora a data com um almoço ao lado do marido José Celso Gontijo, dos filhos e dos netos no conforto da sua residência, no Lago Sul.

Quem também passa a data com Ana é a sua mãe, que completa 100 anos no mês que vem. Felicidades, Ana!

Mostra

O premiado cineasta Rodrigo Aragão participa de uma Masterclass on-line hoje, às 19h, nas redes sociais do CCBB. Rodrigo falará sobre a maquiagem de monstros no cinema e relacionará sua trajetória às produções do Estúdio Hammer. A ação precede a mostra “Estúdio Hammer – A Fantástica Fábrica de Horror” em cartaz no cinema do CCBB de 2 a 21 de fevereiro com entrada gratuita.

Esperança

Ontem, 20, os democratas Joe Biden e Kamala Harris tomaram posse como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Aos 77 anos, Biden é amigo do também ex-presidente do país Barack Obama, e assume em um momento complicado, onde o país já ultrapassa a marca de 20 milhões de contaminados, e as mortes aumentam a cada dia. Uma esperança em meio ao caos. Donald Trump não compareceu ao evento, já o seu vice Mike Pence marcou presença.