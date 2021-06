Manuel e Natividade Pires inauguram hoje o restaurante Manuelzinho

A semana começa em ritmo de inauguração para o restaurateur Manuel Pires. Ao lado da esposa Natividade, ele inaugura o Manuelzinho Restaurante, na Asa Sul. Famoso na capital por ter comandado o antigo Antiquarius no ParkShopping e o Tejo, na Asa Sul, junto com o chef Custódio Alves, o Manuelzinho promete uma experiência gastronômica especial.

No cardápio, os clientes poderão relembrar os famosos pratos portugueses que já são marca registrada do empresário, como o arroz com pato, bacalhau à portuguesa e os doces conventuais. A carta de vinhos terá consultoria da Del Maipo. A casa está localizada na 404 Sul. “Estamos felizes com a abertura hoje”, disse ele.

Foto: Reprodução