Jornalista Petria Chaves é condecorada com Ordem do Mérito do TSE

Jornalista e âncora da CBN, Petria Chaves (foto) foi condecorada com a Medalha da Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil em cerimônia realizada no Tribunal Superior Eleitoral, com a presença do ministro do STF, Luis Roberto Barroso. A medalha é destinada a ministros e personalidades que se destacaram por prestarem relevantes serviços à Justiça Eleitoral e à democracia nas respectivas áreas de atuação neste ano. Jornalista há 17 anos, Petria é apresentadora da Rádio CBN.

“Ter o reconhecimento do nosso trabalho em favor da democracia, da equidade de gênero e da consciência política foi uma alegria, mas sei que é só uma luz num longo caminho que devemos percorrer. Estar ao lado de personalidades que eu tanto admiro foi emocionante e um incentivo para seguirmos nessa jornada”, disse à coluna. Colegas jornalistas parabenizaram a comunicadora que é considerada atuante no segmento, pela conquista.

Foto: Arquivo Pessoal