Menu
Coluna Marcelo Chaves
Busca
Coluna Marcelo Chaves

Evento de lançamento da Mirante Incorporações repercute na capital

Encontro para convidados ocorreu em Águas Claras e apresentou uma série de novidades da empresa

Marcelo Chaves

15/12/2025 22h38

whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.34

Jamil Lessa e Roosevelt Vilela / Fotos: Gilberto Evangelista

Ainda repercute em Brasília o lançamento promovido pela Mirante Incorporações, que apresentou a nova fase da marca em um evento exclusivo para o mercado do Distrito Federal. O encontro realizado em Águas Claras contou com a presença de arquitetos, engenheiros, indústrias parceiras e profissionais estratégicos do mercado imobiliário de Brasília para apresentar oficialmente a nova fase da marca.

whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.08
Felipe Mizuno, Márcio Mizuno, Guilherme Lombardi e Renato Matsunaga
whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.08 (1)
José Luís Wey, Alba Grilo, Jamil Lessa e Thales Mendes

O evento reforçou o compromisso da Mirante com a evolução, a proximidade e o olhar humanizado sobre a experiência de morar — princípios que se conectam à sua nova assinatura: “Mirante Incorporações, reinventando cidades.” Com 23 anos de história e forte contribuição para a transformação urbana de Águas Claras, a Mirante inicia um novo capítulo que vai além do rebranding.

whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.08 (2)
Gisele Ribeiro e Eduardo Estrela
whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.09
Fernando Paiva, Amanda Kagami e Thiago Schmidt

Durante o evento, a empresa apresentou seu panorama de cultura, seus pilares institucionais e a matriz de diálogo que passam a orientar sua atuação e fortalecer o vínculo com parceiros estratégicos. Entre as novidades, o público teve acesso antecipado às projeções para 2026, incluindo o lançamento de um empreendimento de 4 suítes com vista para o parque, que reforça a busca por projetos de arquitetura autoral.

whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.09 (1)
Sandra, Jorge e Cleide Lessa
whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.09 (2)
Marina Campos e Amanda Kagami

A incorporadora também anunciou sua parceria comercial com a Brasilis Imóveis, que conduzirá o atendimento especializado e personalizado aos clientes. O evento contou ainda com a degustação dos vinhos da Vinícola Casa Vitor, parceira nos lançamentos da Mirante, que desenvolve rótulos inspirados em cada empreendimento — uma expressão sensorial da identidade e do conceito de cada projeto.

whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.09 (3)
Ainesten Mascarenhas, Marcelo Lisboa, Glaucius Morais e Mauro
whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.09 (4)
Dilton Junqueira e Diogo Araújo

Outro momento da noite foi o anúncio da abertura oficial da Casa Mirante, prevista para 17 de janeiro. O espaço nasce como o coração dessa nova fase: um ambiente pensado para proporcionar acolhimento, aconchego e um relacionamento perene com os clientes. Até a abertura ao público da cidade, os convidados presentes no evento poderão agendar atendimentos prévios e personalizados.

whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.10 (1)
Felipe, Ana Paula e Marcelo Vaz
whatsapp image 2025 12 15 at 22.25.10
Carlos Medeiros, Rogério Markiewicz e Guilherme Takeda

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado