Evento de lançamento da Mirante Incorporações repercute na capital

Ainda repercute em Brasília o lançamento promovido pela Mirante Incorporações, que apresentou a nova fase da marca em um evento exclusivo para o mercado do Distrito Federal. O encontro realizado em Águas Claras contou com a presença de arquitetos, engenheiros, indústrias parceiras e profissionais estratégicos do mercado imobiliário de Brasília para apresentar oficialmente a nova fase da marca.

Felipe Mizuno, Márcio Mizuno, Guilherme Lombardi e Renato Matsunaga José Luís Wey, Alba Grilo, Jamil Lessa e Thales Mendes



O evento reforçou o compromisso da Mirante com a evolução, a proximidade e o olhar humanizado sobre a experiência de morar — princípios que se conectam à sua nova assinatura: “Mirante Incorporações, reinventando cidades.” Com 23 anos de história e forte contribuição para a transformação urbana de Águas Claras, a Mirante inicia um novo capítulo que vai além do rebranding.

Gisele Ribeiro e Eduardo Estrela Fernando Paiva, Amanda Kagami e Thiago Schmidt

Durante o evento, a empresa apresentou seu panorama de cultura, seus pilares institucionais e a matriz de diálogo que passam a orientar sua atuação e fortalecer o vínculo com parceiros estratégicos. Entre as novidades, o público teve acesso antecipado às projeções para 2026, incluindo o lançamento de um empreendimento de 4 suítes com vista para o parque, que reforça a busca por projetos de arquitetura autoral.

Sandra, Jorge e Cleide Lessa Marina Campos e Amanda Kagami

A incorporadora também anunciou sua parceria comercial com a Brasilis Imóveis, que conduzirá o atendimento especializado e personalizado aos clientes. O evento contou ainda com a degustação dos vinhos da Vinícola Casa Vitor, parceira nos lançamentos da Mirante, que desenvolve rótulos inspirados em cada empreendimento — uma expressão sensorial da identidade e do conceito de cada projeto.

Ainesten Mascarenhas, Marcelo Lisboa, Glaucius Morais e Mauro Dilton Junqueira e Diogo Araújo

Outro momento da noite foi o anúncio da abertura oficial da Casa Mirante, prevista para 17 de janeiro. O espaço nasce como o coração dessa nova fase: um ambiente pensado para proporcionar acolhimento, aconchego e um relacionamento perene com os clientes. Até a abertura ao público da cidade, os convidados presentes no evento poderão agendar atendimentos prévios e personalizados.