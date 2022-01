Encontro em Paris, coisas do coração, mistério no ar e sinal de alerta na coluna

Recém-chegados da França, onde passaram temporada e encontraram com amigos de longa data como o embaixador Paulo Uchôa e a baronesa Sylvia Amélia de Waldner em um jantar no exclusivo Lapérouse (o novo restaurante do Hotel de la Marine em Paris com ambientação assinada pela talentosa Cordelia de Castellane), o empresário Fabiano Cunha Campos e a mulher Luciana voltaram para Brasília com a agenda cheia de trabalho e um noivado para organizar.

Fabiano está focado nos trabalhos em um dos empreendimentos da família, o Brasil 21, que ganhou novidades. Com três hotéis no complexo, entre eles o cinco estrelas Meliá Brasil 21, os dois restantes após 21 anos voltam para a bandeira Meliá e passarão a se chamar Affiliated by Meliá. Já Luciana está organizando o noivado da filha Juliana com o empresário Vitor Villela em março, apenas para a família. O casório será em 2023 e poderá ser realizado em Fernando de Noronha.

COISAS DO CORAÇÃO

Comentários estão dando conta que a secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, mais conhecida como “Capitã Cloroquina” por defender o uso de medicamentos ineficazes contra a covid-19, está com o coração em festa. De acordo com pessoas próximas, Mayra está namorando um empresário da comunicação de Brasília.

ESPELHO MEU

A primeira-dama Michelle Bolsonaro virou cliente cativa de um salão de beleza no Guará, onde mudou na semana que passou o seu visual. Quem está cuidando das madeixas da esposa do presidente Jair Bolsonaro é o cabeleireiro Thiago Ximenes. Loiro com olhos azuis e pinta de galã de novela, ele foi eleito em 2012 Mister Brasil.

MISTÉRIO NO AR

Repercutiu a matéria dada pelo Jornal de Brasília, assinada pelo jornalista Ary Filgueira, sobre o ataque de vandalismo sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com a reportagem, três locais restritos dentro do prédio que abriga a Corte tiveram as paredes sujas de fezes. Episódio em investigação.

PERSONAGENS

Vem ganhando elogios do público e principalmente da crítica o filme Eduardo e Mônica, em cartaz nos cinemas da cidade e também pelo país. O casal que inspirou a canção de Renato Russo Eduardo e Mônica, que dá vida ao longa, nada mais é do que o atual embaixador do Brasil no México, Fernando Coimbra, e a esposa, a artista plástica Leonice de Araújo.

Uma das principais influenciadoras digitais do Brasil, Silvia Braz curtiu o friozinho do inverno de Gstaad, na Suíça

MISSA DA SAUDADE

O empresário Antonio Venâncio da Silva Júnior, o Venancinho, abre a capela de sua casa no Lago Sul, amanhã ( dia 1º), para a missa de um ano de falecimento de seu filho Antônio. Será um momento de fé, de muitas preces e de doces recordações. O encontro será voltado apenas para os parentes e amigos próximos da família, que é extremamente discreta.

PELO MUNDO

Os Consulados-Gerais do Brasil em Chengdu (China), Edimburgo (Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte) e Marselha (República Francesa) acabaram de ser criados. O decreto foi publicado na semana que passou. Foi também criado, pelo mesmo ato, o Vice-Consulado em Orlando, nos Estados Unidos.

SINAL…

Autoridades ambientais da América Latina e do Caribe celebraram o 40º aniversário do Fórum de Ministras e Ministros do Meio Ambiente da região com uma sessão especial para acelerar a ação multilateral diante da tríplice crise planetária de mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição e resíduos.

…DE ALERTA

Mais de 17 delegações chefiadas por ministras e ministros do Meio Ambiente e autoridades de alto nível participaram presencialmente da reunião em San José, na Costa Rica. Houve troca de ideias para a 5ª Sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que acontecerá a partir do dia 28, no Quênia.

ANIVERSARIANTES

HOJE: estilista Cláudia Galdina, empresária Tainah Nóbrega e a advogada Ângela Senna. AMANHÃ: socialite Mayra Perin, jornalista Felipe Trigueiro, educadora Marilena Barreto, publicitária Paola Le Gargasson e o jornalista Décio Paes Landim. QUARTA: a empresária Vanessa Meireles e o empresário Luiz Coimbra.

CORES DA FLORESTA

A exposição Clareira, da artista plástica Luiza Gottschalk abre para convidados no próximo dia 23, no Museu Nacional da República. A mostra, que conta com curadoria de Denise Mattar, terá uma instalação especial com 20 sacos de folhas de árvores colhidas na Serra da Mantiqueira, onde Luiza viveu a infância com boas recordações.

Fotos: Arquivo Pessoal e Reprodução